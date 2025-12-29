Больницы Петербурга вводят особые правила посещения пациентов из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом 

В больницах Петербурга ввели ограничения на допуск посетителей к пациентам, кто получает лечение в стационарах.
Ограничения в силе до особого распоряжения. Сообщение об этом можно найти на официальных страницах Елизаветинской больницы, клинической больницы Святителя Луки, горбольницы №40 в Сестрорецке, горбольницы №14, городской психиатрическая больницы №6 и городской психиатрической больницы № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова, Мариинской больницы и других медучреждений города.
В медучреждениях действует масочный режим.
Тем временем петербургские больницы, судя по всему, готовятся к наплыву пациентов. Мойка78 отмечала, что из Александровской больницы домой выписывают больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. По предварительной информации, это связано с перепрофилированием учреждения под прием пациентов с пневмонией. Напомним, в разгар пандемии этот сосудистый центр был создан для лечения пациентов с коронавирусом.
Похожие корпуса-трансформеры есть в Госпитале ветеранов войн на Народной улице, больнице Святителя Луки на Чугунной улице, больнице № 33 в Колпино, при больнице Святого Георгия на Северной проспекте и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Когда пандемия миновала, в них продолжили работать отделения терапии, кардиохирургии, реабилитации, травматологии, неврологии, реанимации и другие.
Академик РАН Геннадий Онищенко в середине декабря рассказывал, что гонконгский грипп может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В Дагестане от последствий болезни ранее скончались два человека. В последнее время заразившиеся жалуются на потерю слуха.
