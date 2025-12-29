ФМБА отправило заявку на регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало заявку на регистрацию вакцины «Аллергард» от аллергии на берёзу.
Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Отмечается, что вакцина также направлена на профилактику пищевой аллергии, связанной с берёзой. Скворцова отметила в беседе с телеканалом Россия 24, что они надеются на регистрацию вакцины. Другие детали пока не приводятся.
Напомним, что вакцину разработали специалисты Государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА. Ожидается, что россияне смогут ею воспользоваться во второй половине 2026 года.
Испытания стартовали в ноябре 2024-го. Скворцова отметила главе России Владимиру Путину, что аналогичных препаратов в мире нет. В октябре Минздрав дал зелёный свет на финальную, третью фазу тестов. Вакцину колют пять раз с интервалом в четыре недели. По словам Скворцовой, у четверти участников испытаний аллергические симптомы полностью исчезли.