Вакцина от ВПЧ станет бесплатной в 2027 году

Россияне смогут бесплатно привиться от вируса папилломы человека (ВПЧ).

В 2027 году вакцину планируют включить в национальный календарь прививок. Соответствующее законодательное решение Госдуме предстоит принять уже в новом году, сообщили в думском комитете по охране здоровья. Там уточнили, что, несмотря на бесплатность вакцинации для населения, реализация инициативы повлечет дополнительные расходы для федерального бюджета.

Рассматривая бюджет на период с 2027 года и далее, парламентарии обязаны будут предусмотреть финансирование приобретения соответствующих препаратов, необходимых для реализации программы иммунизации.

Отдельно отмечено, что прививочная кампания от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, поэтому медицинское сообщество давно ожидает включение вакцины в национальный календарь прививок. Все необходимые научные исследования завершены, готовятся производственные площадки.

Вирус папилломы человека признан наиболее распространенным возбудителем инфекций, передающихся половым путем, и основной причиной возникновения ряда видов опухолей и предопухолевых состояний и у женщин, и у мужчин.

По статистике, каждый десятый россиянин заражается онкогенным штаммом ВПЧ, причем около 99% случаев диагностированного рака шейки матки вызваны именно инфекцией ВПЧ. Особенно опасны высокоонкогенные штаммы вируса типов 16 и 18, приводящие почти к двум третям выявленных раковых поражений органа.

Заболеваемость раком шейки матки остается одной из главных проблем здравоохранения: ежегодно регистрируется сотни тысяч диагнозов, а количество погибших молодых женщин репродуктивного возраста стремительно растет.

Прежде в России использовались только импортные средства для профилактики ВПЧ. Однако в конце октября 2025 года компания «Нанолек» запустила в Кировской области собственное предприятие полного цикла производства отечественной вакцины против вируса. К 2027 году «Нанолек» планирует в полной мере закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине.
