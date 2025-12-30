Вакцина от ВПЧ станет бесплатной в 2027 году

Россияне смогут бесплатно привиться от вируса папилломы человека (ВПЧ).
Рассматривая бюджет на период с 2027 года и далее, парламентарии обязаны будут предусмотреть финансирование приобретения соответствующих препаратов, необходимых для реализации программы иммунизации.
Отдельно отмечено, что прививочная кампания от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, поэтому медицинское сообщество давно ожидает включение вакцины в национальный календарь прививок. Все необходимые научные исследования завершены, готовятся производственные площадки.
По статистике, каждый десятый россиянин заражается онкогенным штаммом ВПЧ, причем около 99% случаев диагностированного рака шейки матки вызваны именно инфекцией ВПЧ. Особенно опасны высокоонкогенные штаммы вируса типов 16 и 18, приводящие почти к двум третям выявленных раковых поражений органа.
Заболеваемость раком шейки матки остается одной из главных проблем здравоохранения: ежегодно регистрируется сотни тысяч диагнозов, а количество погибших молодых женщин репродуктивного возраста стремительно растет.