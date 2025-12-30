Вместо хорошего сна – социальный джетлаг: сомнолог о длительном сне на выходных

Эксперт развенчала миф о попытке «доспать» желаемые часы в выходные, такая сладкая привычка ведет к сбою биологических ритмов.
В беседе с NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева объяснила, что резкий сдвиг режима даже на несколько часов негативно влияет на выработку гормонов сна.
Решение спать чуть больше привычного принимают многие россияне, которые в рабочие будни встают раньше рассвета, а ложатся позднее заката. Как итог – хронический недосып, который люди пытаются нивелировать в выходные.
По словам сомнолога, подобное только раскачивает циркадные ритмы, создавая социальный джетлаг — сбой внутренних биологических часов организма.
По словам эксперта, сдвиг графика даже на 2 часа нарушает выработку мелатонина. Лучшее решение – просыпаться и засыпать в одно и то же время.