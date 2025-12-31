Лечиться, не выходя из дома: куда заведет пациентов телемедицина в России

Дистанционные технологии развиваются, государство активно использует онлайн-трансляции. Что ждет пациентов в будущем, и так ли необходимы очные походы к врачу.
В беседе с RuNews24.ru старший преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Любовь Ерофеева отметила, что особенно полезна телемедицина пациентам из отдалённых районов или тем, кому тяжело добраться до врачей. Получить консультацию специалиста можно онлайн, что сокращает нагрузку на стационары.
Современные платформы позволяют передавать фото, видео, а также данные с носимых устройств, что повышает качество дистанционного мониторинга.
Минусы при таких крепких плюсах тоже есть. Главный — невозможность осмотра больного в реальном времени. То есть, врач не может прощупать пульс или оценить тонус живота. В ряде случаев такие измерения необходимы.
Еще один подводный камень – пожилые люди с кнопочными телефонами или пациенты, которые пока на «вы» с техникой. Минусы и в технических сбоях.
По этим причинам телемедицина не заменит очный приём врача. Однако она останется неотъемлемым дополнением. В будущем ждут интеграции с ИИ. Как результате – алгоритмы будут анализировать фото ран и предлагать тактику ухода.
По словам эксперта, в будущем телемедицина может стать частью «персонализированной, модели ухода», где медики координируют пациента на каждом этапе пути к выздоровлению.