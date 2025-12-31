Не путать шоу и здоровье: передачи на медицинские темы могут быть опасны

Медицина – серьезная деятельность, и шарлатанам не место на телеэкранах страны, в группе риска – пенсионеры.

В беседе с RuNews24.ru координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев подчеркнул, что шоу о медицине в России заполнили большой кусок инфополя. По словам Крастелева, в оффлайне медуслуги без лицензии и соответствующего образования оказывать нельзя.

Однако по телевизору по-прежнему показывают «шарлатанов, просто телеведущих, или людей, которые халаты накидывают поверх обычного своего одеяния».

В ходе беседы координатор партии подчеркнул, что известную передачу на центральном телевидении пожилые люди часто смотрят всерьез.

«Они повторяют эти установки, заваривают бесконечно какие-то чаи. И в какой-то момент это напоминает вообще сеансы Кашпировского, который воду заряжал. Это просто развлекательная программа»,

– подчеркивает собеседник издания.

Специалист отметил, что подобные шоу на медицинские темы на ТВ нужно искоренять, несмотря на их популярность. Деятельность программ должна быть лицензирована и во всех других формах распространения информации по мнению Крастелева.

