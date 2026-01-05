Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами

Правительство РФ утвердило порядок обеспечения средствами субъектов РФ на траты для закупки лекарств людям с редкими заболеваниями.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, с 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов. Речь идет о пациентах с орфанными заболеваниями.
Претендовать на данный вид поддержки будут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью. В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 миллиардов рублей.
Орфанные заболевания – болезни с распространённостью не более 10 случаев на 100 тысяч человек. В качестве примера таких заболеваний являются фенилкетонурия — нарушение обмена аминокислот, а также муковисцидоз, при котором возникают хронические патологии лёгких.