В Минздраве рассказали, как лечить грипп у ребенка

У детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых.
Об особенностях лечения таких пациентов рассказала профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Петербургского педиатрического медуниверситета Минздрава Ирина Бабаченко.
Медик предупредила, что на фоне гриппа могут развиться серьезные осложнения. Родителям нельзя заниматься самолечением ребенка. Необходимо вызвать педиатра, который может назначить необходимые противовирусные препараты.
Можно поить ребенка чаем, водой, компотом. Нельзя слишком сильно «кутать» ребенка, так как от этого температура будет только сильнее расти.
Сейчас в России активно распространяется гонконгский грипп. Пик заболеваемости инфекцией может произойти после новогодних праздников. Среди симптомов — резкий подъем температуры, слабость, головная боль, ломота в мышцах, проблемы со слухом.