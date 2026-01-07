Как уберечься от обморожения в сильные морозы

От /

Холодный ветер и низкие температуры — это серьезная опасность для здоровья человека. Мойка78 рассказывает, по каким признакам можно выявить обморожение, какая первая помощь может помочь пострадавшему, а также как обезопасить себя в сильные морозы.

Фото: сгенерировано нейросетью

Как распознать обморожение

Обморожение — коварный процесс, так как самые первые симптомы нередко остаются незамеченными. К ним относятся:

  • Ощущение онемения и легкого покалывания в поврежденных зонах тела;
  • Изменение цвета кожи — это белый или красный оттенок, иногда с блеском;
  • Холодная поверхность кожи и потеря тактильной чувствительности.

Особенно важно следить за состояние детей, которые не могут словами объяснить свое состояние. Если малыш становится раздражительным, капризничает, а его кожа белеет, особенно на лице и конечностях, стоит немедленно принять меры предосторожности.

Две стадии обморожения

  1. Поверхностное обморожение. Оно характеризуется бледностью или покраснением кожи, вместе с этим человек может чувствовать онемение и легкие покалывания.
  2. Глубокое обморожение. Проявляется уже сильным изменением окраски кожи вплоть до синеватого оттенка или почернения. Здесь также характерны полная утрата чувствительности и появление кровяных волдырей. На этом этапе могут начать происходить необратимые изменения тканей кожи.

Кто сильнее подвержен риску обморожения

На морозе особо за своим состояние стоит следить следующим категориям граждан:

  • Пожилые люди. Ухудшение циркуляции крови из-за возрастных изменений повышает риск переохлаждения.
  • Дети. Детская физиология хуже адаптируется к резким изменениям окружающей среды, а из-за активных игр дети зачастую пренебрежительно относятся к элементарными правилами защиты от холода.
  • Люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет или болезни сердечно-сосудистой системы. Их способность поддерживать стабильную температуру тела снижена.
Фото: PxHere

Что усугубляет обморожение

Серьезные риски для здоровья наступают уже при температуре ниже 10 градусов мороза. Однако есть и другие факторы, которые могут способствовать быстрому обморожению организма.

Погодные условия

  • Низкая температура является основной причиной быстрого охлаждения открытых участков тела.
  • Ветер. Он усиливает ощущение холода и увеличивает скорость потери тепла.
  • Высокая влажность. Мокрые одежда и обувь также усиливают влияние мороза на организм.

Одежда и бытовые причины

Фото: сгенерировано нейросетью
  • Неправильно подобранная одежда и обувь. Слишком узкое платье или штаны, сжимающие тело, нарушают нормальный кровоток и вызывают более быстрое замерзание конечностей. Тесная обувь также создает дополнительную нагрузку на ноги, усугубляя обморожение пальцев.
  • Синтетическая одежда. У искусственных материалов плохие теплоизоляционные свойства, поэтому такая ткань может усиливать негативные последствия от холодной погоды.
  • Употребление алкоголя. Несмотря на иллюзию согревания, алкоголь провоцирует расширение сосудов, увеличивая теплопотерю. Пить алкоголь в мороз строго запрещено.
  • Сильная усталость. Уставший организм слабее сопротивляется низким температурам, замедляет реакцию на изменение окружающей среды и снижает эффективность защитных механизмов.
  • Самые чувствительные зоны организма — это нос, ушные раковины, щёки, пальцы рук и ног. Именно эти участки чаще всего страдают первыми, поскольку расположены дальше от центра кровеносной системы и получают меньше тепла. Поэтому именно их нужно защищать в первую очередь.

Как избежать обморожения

Одежда и обувь

  1. Многослойность. Нижний слой отводит влагу (синтетика), средний греет (шерсть, флис), верхний защищает от ветра и снега.
  2. Свободный крой. Одежда и обувь не должны стеснять движения, чтобы не нарушать кровообращение.
  3. Обувь. Теплая, сухая, непромокаемая и чуть свободная, с шерстяными носками или стельками. Не надевайте сразу несколько пар тонких носков, это только ухудшит циркуляцию.
  4. Защита рук и головы. Варежки теплее перчаток. Шапка должна закрывать уши. Обязательно также надеть и шарф.
Фото: сгенерировано нейросетью

Поведение на морозе

  • Питание и напитки: обязательно поешьте перед выходом. На улицу с собой возьмите термос с горячим чаем (кофе или крепкий чай не подойдут).
  • Защита кожи. Не выходите с мокрыми волосами. Не мочите кожу, не облизывайте губы.
  • Активность. Двигайтесь, но не слишком усердно, чтобы не вспотеть. При первых признаках замерзания — идите в тепло.

Первая помощь при обморожении

Помимо того, чтобы переместить человека в тепло и как можно скорее вызвать скорую помощь, важно сделать еще ряд действий, которые помогут спасти пострадавшего.

Скорая помощь. Фото: Мойка78

Немедленные действия

  1. Пострадавшего нужно как можно быстрее переместить в теплое место.
  2. Осторожно снимите с него мокрую или обледеневшую одежду. При необходимости — разрежьте ткань, чтобы не касаться обмороженных участков руками.
  3. Укройте человека одеялом, наденьте на него сухую одежду.
  4. Теплое питье. Если пострадавший в сознании, дайте ему горячий чай (можно с медом или имбирем), какао, морс.
  5. Дайте обезболивающее средство.
  6. Повязка. Наложите стерильную повязку с толстым слоем ваты, чтобы избежать быстрого согревания (не более 7 слоев).
  7. Водные ванны. Если нет возможности быстро попасть к врачу, можно погрузить пораженную конечность в теплую воду (начальная температура 18°C, постепенно довести до 37-38°C в течение 20-30 минут), затем промокнуть и утеплить рану.

Чего нельзя делать при обморожении

  • Не растирать снегом. Это травмирует кожу и может вызвать инфекцию.
  • Не использовать жир и мази. Это может усугубить состояние ран.
  • Не греть человека у костра или грелками. Слишком быстрое согревание опасно, особенно при глубоких обморожениях. Лучше постепенно доводить температуру до нормального уровня.
Прокрутить вверх