Как уберечься от обморожения в сильные морозы

Холодный ветер и низкие температуры — это серьезная опасность для здоровья человека. Мойка78 рассказывает, по каким признакам можно выявить обморожение, какая первая помощь может помочь пострадавшему, а также как обезопасить себя в сильные морозы.
Как распознать обморожение
Обморожение — коварный процесс, так как самые первые симптомы нередко остаются незамеченными. К ним относятся:
- Ощущение онемения и легкого покалывания в поврежденных зонах тела;
- Изменение цвета кожи — это белый или красный оттенок, иногда с блеском;
- Холодная поверхность кожи и потеря тактильной чувствительности.
Особенно важно следить за состояние детей, которые не могут словами объяснить свое состояние. Если малыш становится раздражительным, капризничает, а его кожа белеет, особенно на лице и конечностях, стоит немедленно принять меры предосторожности.
Две стадии обморожения
- Поверхностное обморожение. Оно характеризуется бледностью или покраснением кожи, вместе с этим человек может чувствовать онемение и легкие покалывания.
- Глубокое обморожение. Проявляется уже сильным изменением окраски кожи вплоть до синеватого оттенка или почернения. Здесь также характерны полная утрата чувствительности и появление кровяных волдырей. На этом этапе могут начать происходить необратимые изменения тканей кожи.
Кто сильнее подвержен риску обморожения
На морозе особо за своим состояние стоит следить следующим категориям граждан:
- Пожилые люди. Ухудшение циркуляции крови из-за возрастных изменений повышает риск переохлаждения.
- Дети. Детская физиология хуже адаптируется к резким изменениям окружающей среды, а из-за активных игр дети зачастую пренебрежительно относятся к элементарными правилами защиты от холода.
- Люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет или болезни сердечно-сосудистой системы. Их способность поддерживать стабильную температуру тела снижена.
Что усугубляет обморожение
Серьезные риски для здоровья наступают уже при температуре ниже 10 градусов мороза. Однако есть и другие факторы, которые могут способствовать быстрому обморожению организма.
Погодные условия
- Низкая температура является основной причиной быстрого охлаждения открытых участков тела.
- Ветер. Он усиливает ощущение холода и увеличивает скорость потери тепла.
- Высокая влажность. Мокрые одежда и обувь также усиливают влияние мороза на организм.
Одежда и бытовые причины
- Неправильно подобранная одежда и обувь. Слишком узкое платье или штаны, сжимающие тело, нарушают нормальный кровоток и вызывают более быстрое замерзание конечностей. Тесная обувь также создает дополнительную нагрузку на ноги, усугубляя обморожение пальцев.
- Синтетическая одежда. У искусственных материалов плохие теплоизоляционные свойства, поэтому такая ткань может усиливать негативные последствия от холодной погоды.
- Употребление алкоголя. Несмотря на иллюзию согревания, алкоголь провоцирует расширение сосудов, увеличивая теплопотерю. Пить алкоголь в мороз строго запрещено.
- Сильная усталость. Уставший организм слабее сопротивляется низким температурам, замедляет реакцию на изменение окружающей среды и снижает эффективность защитных механизмов.
- Самые чувствительные зоны организма — это нос, ушные раковины, щёки, пальцы рук и ног. Именно эти участки чаще всего страдают первыми, поскольку расположены дальше от центра кровеносной системы и получают меньше тепла. Поэтому именно их нужно защищать в первую очередь.
Как избежать обморожения
Одежда и обувь
- Многослойность. Нижний слой отводит влагу (синтетика), средний греет (шерсть, флис), верхний защищает от ветра и снега.
- Свободный крой. Одежда и обувь не должны стеснять движения, чтобы не нарушать кровообращение.
- Обувь. Теплая, сухая, непромокаемая и чуть свободная, с шерстяными носками или стельками. Не надевайте сразу несколько пар тонких носков, это только ухудшит циркуляцию.
- Защита рук и головы. Варежки теплее перчаток. Шапка должна закрывать уши. Обязательно также надеть и шарф.
Поведение на морозе
- Питание и напитки: обязательно поешьте перед выходом. На улицу с собой возьмите термос с горячим чаем (кофе или крепкий чай не подойдут).
- Защита кожи. Не выходите с мокрыми волосами. Не мочите кожу, не облизывайте губы.
- Активность. Двигайтесь, но не слишком усердно, чтобы не вспотеть. При первых признаках замерзания — идите в тепло.
Первая помощь при обморожении
Помимо того, чтобы переместить человека в тепло и как можно скорее вызвать скорую помощь, важно сделать еще ряд действий, которые помогут спасти пострадавшего.
Немедленные действия
- Пострадавшего нужно как можно быстрее переместить в теплое место.
- Осторожно снимите с него мокрую или обледеневшую одежду. При необходимости — разрежьте ткань, чтобы не касаться обмороженных участков руками.
- Укройте человека одеялом, наденьте на него сухую одежду.
- Теплое питье. Если пострадавший в сознании, дайте ему горячий чай (можно с медом или имбирем), какао, морс.
- Дайте обезболивающее средство.
- Повязка. Наложите стерильную повязку с толстым слоем ваты, чтобы избежать быстрого согревания (не более 7 слоев).
- Водные ванны. Если нет возможности быстро попасть к врачу, можно погрузить пораженную конечность в теплую воду (начальная температура 18°C, постепенно довести до 37-38°C в течение 20-30 минут), затем промокнуть и утеплить рану.
Чего нельзя делать при обморожении
- Не растирать снегом. Это травмирует кожу и может вызвать инфекцию.
- Не использовать жир и мази. Это может усугубить состояние ран.
- Не греть человека у костра или грелками. Слишком быстрое согревание опасно, особенно при глубоких обморожениях. Лучше постепенно доводить температуру до нормального уровня.