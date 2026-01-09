Диспансеризацию в РФ дополнят новыми анализами с 2026 года

Жители России с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам.
Ежегодное обследование организма с 2026 года дополнят скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас диспансеризация нацелена на оценку репродуктивной функции организма. В связи с этим в обследование россиян добавлены скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ).
У женщин будет проводится жидкостная цитология. Речь идет об исследовании для раннего выявления патологии, не позволяющая забеременеть.
Особый порядок диспансеризации будет предусмотрен и для россиян с инвалидностью. Таких пациентов будут доставлять в больницы, либо будет формироваться рабочая группа, выезжающая на дом.