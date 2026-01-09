Печень страдает молча, но повреждается смертельно: что «бьет» по органу сильнее всего

Неправильное питание медленно убивает печень, орган не болит только потому, что нервных окончаний в нем нет.

В беседе с RuNews24.ru старший преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Елизавета Пысларь подчеркнула, одной из главных причин дисфункции печени в современном мире является неправильное питание.

По печени прежде всего ударяет алкоголь. Этанол и его токсичный метаболит — ацетальдегид — напрямую разрушают клетки печени. Вредит даже умеренное употребление спиртного.

Второй враг органа – напитки с высоким содержанием сахара и фруктозы. Энергетики, соки из магазина и фруктовые смузи содержат фруктозу, переизбыток которой может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени.

В топе продуктов, медленно убивающих печень, также оказались фастфуд и жареная в масле еда. По словам эксперта, жарка при высоких температурах приводит к образованию трансжиров и продуктов перекисного окисления липидов, которые провоцируют воспаление в печени.

В том же списке вредных продуктов оказались сосиски, колбасы, готовые соусы и полуфабрикаты. Данная еда чрезмерно обработана, в ней много консервантов, усилителей вкуса и красителей, что увеличивает нагрузку на детоксикационные системы печени.

Не оздоравливают и рафинированные углеводы. Например, чрезмерное количество белого хлеба, выпечки и шоколада вызывает резкие скачки уровня инсулина и способствует накоплению висцерального жира. Как итог – функции печени нарушаются, здоровье хромает.

Шестой пункт – неконтролируемый прием добавок, а также прочие «детокс-средства». Речь идет о непроверенных БАДах, которые могут содержать токсичные примеси. По словам специалиста, любые добавки нужно внедрять в рацион только по назначению доктора.

Поддержать печень поможет то поддерживает сбалансированное питание, полезные жиры и достаточное количество воды в день. Не лишней будет и физнагрузка, например, ходьба или силовые занятия.

