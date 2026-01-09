Печень страдает молча, но повреждается смертельно: что «бьет» по органу сильнее всего

Неправильное питание медленно убивает печень, орган не болит только потому, что нервных окончаний в нем нет.
По печени прежде всего ударяет алкоголь. Этанол и его токсичный метаболит — ацетальдегид — напрямую разрушают клетки печени. Вредит даже умеренное употребление спиртного.
В топе продуктов, медленно убивающих печень, также оказались фастфуд и жареная в масле еда. По словам эксперта, жарка при высоких температурах приводит к образованию трансжиров и продуктов перекисного окисления липидов, которые провоцируют воспаление в печени.
Не оздоравливают и рафинированные углеводы. Например, чрезмерное количество белого хлеба, выпечки и шоколада вызывает резкие скачки уровня инсулина и способствует накоплению висцерального жира. Как итог – функции печени нарушаются, здоровье хромает.
Поддержать печень поможет то поддерживает сбалансированное питание, полезные жиры и достаточное количество воды в день. Не лишней будет и физнагрузка, например, ходьба или силовые занятия.