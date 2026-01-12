Чем уборка снега опасна для здоровья автомобилистов

Уборка снега может быть опасна для сердца. Особую осторожность важно соблюдать людям с хроническими заболеваниями.
О том, как снизить риски, если нужно почистить дорогу или откапать машину из снега, рассказали в 110.km.ru.
Резкие движения, подъем или переноска тяжелого снега — особенно, если делать это быстро, создает реальную угрозу для жизни. При этом первые тревожные сигналы в виде одышки, боли в груди и слабости обычно игнорируются.
Если же человек ранее сталкивался с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ему такую работу по возможности лучше передать другим. Еще один вариант — использовать технику, чтобы облегчить физическую работу.
Петербург на выходных снегом заваливал циклон «Фрэнсис». В ближайшее время обильных осадков не ожидается, однако в город придет похолодание.