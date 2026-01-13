В Петербурге и Ленобласти резкий спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о спаде заболеваемости респираторными инфекциями в Петербурге и Ленобласти.
По данным ведомства, на второй неделе 2026 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе снизился сразу на 71,3% по сравнению с предыдущей неделей.
На грипп приходится 13,3% случаев болезней.
Число заболевших коронавирусом в Северной столице также снизилось в 2,2 раза по сравнению с неделей ранее.
В Ленобласти заболевших гриппом и ОРВИ на второй неделе года стало на 41,5% меньше. На грипп в регионе приходится только 4,5% заболеваний.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снижается вторую неделю подряд. На новогодних праздниках больных стало на 41,3% меньше.
В конце декабря число заболевших респираторными инфекциями только росло. Больницы Северной столицы на фоне этого вводили особые правила посещения пациентов.
Вместе с этим вирусологи ранее предупреждали, что пик гонконгского гриппа в России ожидается после новогодних праздников.