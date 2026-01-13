Депутаты одобрили проект о продаже препаратов через передвижные аптеки

Госдума в первом чтении приняла проект об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки.
Проект намерены реализовать в деревнях и селах, где купить лекарства нет возможности из-за отсутствия аптек. Документ был внесен в Госдуму 17 декабря 2025 года. Правительство РФ уже поддержало идею. Об этом сообщает РИА Новости.
Если инициативу претворят в жизнь, то эксперимент проведут с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В документе определили, в передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств.
Речь идет о препаратах с наркотическими средствами. Также нельзя будет приобрести психотропные и сильнодействующие вещества.
Жителей сел предупредили, что реализация проекта не повлечет закрытие существующих аптек. Контролировать требования к эксперименту будет Росздравнадзор.