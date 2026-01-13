Крещение без вреда: как окунуться в прорубь и не попасть в реанимацию

Крещенские купания — не только духовный обряд, но и серьезная нагрузка на организм. Чтобы не навредить себе, важно заранее готовиться к такому событию.

Архивное фото. Фото: Мойка78/Николай Овсянников.
Врач-кардиолог Денис Прокофьев 360.ru рассказал, что самый большой риск для человека, который решил окунуться в прорубь, — развитие сердечно-сосудистых осложнений: начиная от гипертонических кризов до полной остановки сердца.

В первую очередь перед Крещением важно проверить здоровье: сделать ЭКГ, проверить давление, пульс.

Необходимо заранее начать привыкать к погружения в ледяную воду. Сначала прибегнуть к обливаниям холодной воды, постепенно понижая ее температуру.

Окунаться в прорубь можно только на специально оборудованных местах для купаний. Там будут дежурить медики.

Перед погружением в прорубь следует размяться, чтобы немного согреть тело. После небольшой гимнастики можно окунуться, но постепенно: сразу прыгать в прорубь не следует, иначе это будет огромным стрессом для организма.

После погружения нужно сразу одеться в теплое и выпить горячий чай. Нельзя использовать никакие разогревающие мази с красным перцем или змеиным ядом, а также лекарства, повышающие давление. Запрещено пить алкоголь и курить, нельзя растирать кожу.

Отказаться от крещенских купаний врач рекомендует людям, перенесшим инфаркт и инсульт, пациентам с диагностированным поражением вен и артерий, с тромбозом нижней конечности, с варикозным расширением или хронической варикозной недостаточностью.

