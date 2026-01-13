В Госдуме призвали Минздрав проанализировать состояние соблюдения санитарных норм в роддомах

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвала Минздрав России пересмотреть политику оптимизации роддомов.
Обращение направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости. Депутат обратилась в Минздрав после произошедшего в роддоме №1 Новокузнецка.
В январе в учреждении погибли 9 младенцев. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. СК возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
В документе депутат подчеркнула, что особую тревогу в произошедшем вызывают сообщения рожениц о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в данном роддоме.
Также депутат предложила сформировать комиссию представителей профильного министерства и проверить всю систему родовспоможения в Кемеровской области.
Причины смерти младенцев остаются неизвестными. Предположение выдвинул заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, дети могли умереть из-за бактериальной инфекции.