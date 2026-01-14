Российские стоматологи создали технологию лечения кариеса без сверления

Стоматологи Оренбургской области создали и внедрили в практику в 2025 году инновационную технологию, которая позволяет лечить кариес на начальной стадии без сверления и обезболивания.
Технология называется Icon. Пораженные участки зуба обрабатывают специальным композитным материалом, который восстанавливает эмаль и предотвращает развитие болезни, рассказала ТАСС вице-губернатор области Лариса Боярская.
Здоровые зубы ткани никак не задействованы. Технология помогает предотвратить прогрессирование кариеса, улучшая внешний вид и здоровье зуба.
По словам Боярской, еще одно достижение — применение в стоматологии ИИ при цифровых исследованиях. Новая система умеет определять состояние зубов с помощью 2D и 3D рентгеновских снимков, а также диагностировать заболевание на ранней стадии. ИИ может распознавать самые мелкие отклонения от нормы, которые не всегда может заметить человек.