Какие новые услуги можно получить бесплатно по ОМС в 2026 году

С января 2026 года россияне получили заметное расширение возможностей бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).
Основной фокус расширения — онкология, офтальмология, урология, абдоминальная хирургия, эндокринология и методы борьбы с хронической болью. Кроме того, в ОМС добавили новые обследования, улучшились условия получения помощи для ряда пациентов. Мойка78 рассказывает, какие медицинские услуги теперь можно получить без затрат.
Новые обследования
- Анализ крови на липопротеин (а)
Это передовой маркер высокого риска атеросклероза, инфарктов и инсультов.Уровень липопротеина практически не меняется в течение жизни, поэтому анализ проводится один раз. Сделать это можно в возрасте 18-40 лет в рамках диспансеризации.
Исследование позволяет выявить генетически обусловленный риск сердечно-сосудистых заболеваний задолго до первых симптомов и вовремя начать профилактику.
- Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ)
Самый современный и безопасный скрининг на хромосомные аномалии плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие). Анализ проводится по крови матери (без риска для ребенка, в отличие от инвазивных методов). Входит в программу пренатальной диагностики для беременных женщин.
- Скрининг на вирусные гепатиты
Теперь этот скрининг стал обязательным в диспансеризации для взрослых старше 25 лет. Раннее выявление хронических гепатитов B и C — ключ к эффективному лечению и предотвращению цирроза или рака печени
- Расширенный скрининг шейки матки у женщин
По ОМС в 2026 году можно пройти и жидкостную цитологию с обязательным тестом на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ высокого онкогенного риска). Этот анализ значительно повышает точность ранней диагностики предраковых состояний и рака шейки матки
- Генетические тесты при ЭКО по ОМС
Теперь при экстракорпоральном оплодотворении по ОМС можно провести еще и предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Оно включает обследование на наследственные заболевания и хромосомные перестройки. Это означает, что у семей с генетическими рисками будут рождаться здоровые дети.
15 новых операций по ОМС
- Фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке мочевого пузыря, пищевода и кардии
Это инновационный метод онкологического лечения, где специальный светочувствительный препарат вводится в организм, а затем активируется лазером. Он избирательно разрушает раковые клетки, минимизируя ущерб здоровым тканям. Подходит для ранних стадий рака, снижает риск рецидивов и позволяет избежать обширных операций. Длительность процедуры — 1–2 часа, а восстановление занимает несколько дней.
- Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря с фотодинамической терапией
Комбинированный подход: через мочеиспускательный канал удаляется опухоль с помощью эндоскопического инструмента, а затем применяется ФДТ для уничтожения остаточных клеток. Этот метод идеален для неинвазивного рака мочевого пузыря, сокращает время госпитализации до 3–5 дней и повышает эффективность лечения до 80–90 %.
- Чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем
Процедура для облегчения хронической абдоминальной боли (например, при панкреатите или онкологии). Через кожу вводится игла под контролем рентгена, и нервные волокна разрушаются тепловой или радиочастотной энергией.
Обеспечивает длительное обезболивание (до 6–12 месяцев), минимизируя использование препаратов. Амбулаторная процедура, без разрезов.
- Лазерная коагуляция сетчатки (глазного дна) в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией
Современный офтальмологический метод для лечения заболеваний сетчатки (диабетическая ретинопатия, макулярная дегенерация). Лазер точно «запаивает» поврежденные сосуды под контролем компьютерной навигации и 3D-визуализации. Снижает риск слепоты. Процедура занимает 20–40 минут, зрение восстанавливается за 1–2 недели.
- Аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы
Реконструктивная операция в офтальмологии: здоровый участок конъюнктивы (слизистой глаза) пересаживается на поврежденную область (например, при глаукоме или травмах). Улучшает дренаж жидкости в глазу и предотвращает повышение давления. Минимально инвазивна, риск осложнений низкий, восстановление — 7–10 дней.
- Лапароскопическая продольная резекция желудка
Хирургическая процедура для лечения ожирения и метаболических расстройств (например, сахарного диабета 2 типа). Через маленькие проколы удаляется часть желудка, уменьшая его объем. Пациенты теряют до 60 % лишнего веса, улучшается контроль сахара в крови. Госпитализация — 2–4 дня, полное восстановление — 1 месяц.
- Лапароскопическое шунтирование желудка
Бариатрическая операция: создается «обход» части желудка и кишечника для снижения всасывания калорий. Эффективна при морбидном ожирении, приводит к потере 70–80% избыточного веса и ремиссии диабета. Минимально инвазивна, риск осложнений — менее 5%, реабилитация — 3–6 недель.
- Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы
Инновационный метод для лечения сахарного диабета 1 типа: клетки, производящие инсулин, извлекаются из донорской поджелудочной и вводятся пациенту через вену. Стабилизирует уровень сахара, снижает зависимость от инъекций. Процедура под местной анестезией, восстановление — 1–2 недели.
- Замена ранее имплантированного однокамерного электрокардиостимулятора на двухкамерный
Кардиологическая операция: старый стимулятор сердца заменяется на более продвинутый, синхронизирующий работу двух камер сердца. Улучшает кровообращение при аритмиях и сердечной недостаточности. Длительность — 1 час, госпитализация — 1–2 дня.
- Реконструктивно-пластические операции на органах брюшной полости
Включает восстановление кишечника, печени или поджелудочной после травм или опухолей. Используются биосовместимые материалы для пластики. Снижает риск инфекций, ускоряет заживление.
- Реконструктивно-пластические операции на органах малого таза
Аналогично предыдущему, но для мочеполовой системы (например, после рака простаты). Восстанавливает функции органа и минимизирует недержание.
- Комплексные эндоваскулярные вмешательства при заболеваниях сосудов
Через катетер вводятся стенты или баллоны для расширения сосудов (атеросклероз, аневризмы). Минимально инвазивно, риск — менее 1 %.
- Микрохирургические операции при тяжелых офтальмологических заболеваниях (глаукома, катаракта с осложнениями)
Точные вмешательства с использованием микроскопов и лазеров для восстановления зрения
- Фотодинамическая терапия при раке пищевода
Аналогично первой, но для пищевода: разрушает опухоли без удаления органа.
Другие нововведения
- Расширение онкологической помощи в дневных стационарах. Больше химиотерапии и лучевой терапии без полной госпитализации, что снижает нагрузку на больницы.
- Приоритет для участников СВО. Они получат внеочередное обслуживание, размещение в 1–2-местных палатах и дополнительные льготы на реабилитацию.
- Телемедицина и дистанционный мониторинг. Такие консультации усилены для пациентов с гипертонией и диабетом. Они смогут проводить онлайн-встречи со специалистами, показатели будут отслеживаться удаленно через приложения.
- Сокращены сроки ожидания диагностики при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания — до 7 рабочих дней на инструментальные и лабораторные исследования.