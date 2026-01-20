Какие новые услуги можно получить бесплатно по ОМС в 2026 году

С января 2026 года россияне получили заметное расширение возможностей бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

По постановлению правительства России в базовую программу ОМС были включены 15 новых сложных и дорогостоящих методов лечения, которые раньше часто требовали квот, длительного ожидания или оплаты за свой счёт.

Основной фокус расширения — онкология, офтальмология, урология, абдоминальная хирургия, эндокринология и методы борьбы с хронической болью. Кроме того, в ОМС добавили новые обследования, улучшились условия получения помощи для ряда пациентов. Мойка78 рассказывает, какие медицинские услуги теперь можно получить без затрат.

Новые обследования

  1. Анализ крови на липопротеин (а)
    Это передовой маркер высокого риска атеросклероза, инфарктов и инсультов.

    Уровень липопротеина практически не меняется в течение жизни, поэтому анализ проводится один раз. Сделать это можно в возрасте 18-40 лет в рамках диспансеризации.
    Исследование позволяет выявить генетически обусловленный риск сердечно-сосудистых заболеваний задолго до первых симптомов и вовремя начать профилактику.

  2. Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ)

    Самый современный и безопасный скрининг на хромосомные аномалии плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие). Анализ проводится по крови матери (без риска для ребенка, в отличие от инвазивных методов). Входит в программу пренатальной диагностики для беременных женщин.

  3. Скрининг на вирусные гепатиты
    Теперь этот скрининг стал обязательным в диспансеризации для взрослых старше 25 лет. Раннее выявление хронических гепатитов B и C — ключ к эффективному лечению и предотвращению цирроза или рака печени
  4. Расширенный скрининг шейки матки у женщин
    По ОМС в 2026 году можно пройти и жидкостную цитологию с обязательным тестом на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ высокого онкогенного риска). Этот анализ значительно повышает точность ранней диагностики предраковых состояний и рака шейки матки
  5. Генетические тесты при ЭКО по ОМС
    Теперь при экстракорпоральном оплодотворении по ОМС можно провести еще и предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Оно включает обследование на наследственные заболевания и хромосомные перестройки. Это означает, что у семей с генетическими рисками будут рождаться здоровые дети.

15 новых операций по ОМС

  1. Фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке мочевого пузыря, пищевода и кардии
    Это инновационный метод онкологического лечения, где специальный светочувствительный препарат вводится в организм, а затем активируется лазером. Он избирательно разрушает раковые клетки, минимизируя ущерб здоровым тканям. Подходит для ранних стадий рака, снижает риск рецидивов и позволяет избежать обширных операций. Длительность процедуры — 1–2 часа, а восстановление занимает несколько дней.
  2. Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря с фотодинамической терапией
    Комбинированный подход: через мочеиспускательный канал удаляется опухоль с помощью эндоскопического инструмента, а затем применяется ФДТ для уничтожения остаточных клеток. Этот метод идеален для неинвазивного рака мочевого пузыря, сокращает время госпитализации до 3–5 дней и повышает эффективность лечения до 80–90 %.

  3. Чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем
    Процедура для облегчения хронической абдоминальной боли (например, при панкреатите или онкологии). Через кожу вводится игла под контролем рентгена, и нервные волокна разрушаются тепловой или радиочастотной энергией.

    Обеспечивает длительное обезболивание (до 6–12 месяцев), минимизируя использование препаратов. Амбулаторная процедура, без разрезов.

  4. Лазерная коагуляция сетчатки (глазного дна) в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией
    Современный офтальмологический метод для лечения заболеваний сетчатки (диабетическая ретинопатия, макулярная дегенерация). Лазер точно «запаивает» поврежденные сосуды под контролем компьютерной навигации и 3D-визуализации. Снижает риск слепоты. Процедура занимает 20–40 минут, зрение восстанавливается за 1–2 недели.
  5. Аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы
    Реконструктивная операция в офтальмологии: здоровый участок конъюнктивы (слизистой глаза) пересаживается на поврежденную область (например, при глаукоме или травмах). Улучшает дренаж жидкости в глазу и предотвращает повышение давления. Минимально инвазивна, риск осложнений низкий, восстановление — 7–10 дней.
  6. Лапароскопическая продольная резекция желудка
    Хирургическая процедура для лечения ожирения и метаболических расстройств (например, сахарного диабета 2 типа). Через маленькие проколы удаляется часть желудка, уменьшая его объем. Пациенты теряют до 60 % лишнего веса, улучшается контроль сахара в крови. Госпитализация — 2–4 дня, полное восстановление — 1 месяц.
  7. Лапароскопическое шунтирование желудка
    Бариатрическая операция: создается «обход» части желудка и кишечника для снижения всасывания калорий. Эффективна при морбидном ожирении, приводит к потере 70–80% избыточного веса и ремиссии диабета. Минимально инвазивна, риск осложнений — менее 5%, реабилитация — 3–6 недель.
  8. Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы
    Инновационный метод для лечения сахарного диабета 1 типа: клетки, производящие инсулин, извлекаются из донорской поджелудочной и вводятся пациенту через вену. Стабилизирует уровень сахара, снижает зависимость от инъекций. Процедура под местной анестезией, восстановление — 1–2 недели.

  9. Замена ранее имплантированного однокамерного электрокардиостимулятора на двухкамерный
    Кардиологическая операция: старый стимулятор сердца заменяется на более продвинутый, синхронизирующий работу двух камер сердца. Улучшает кровообращение при аритмиях и сердечной недостаточности. Длительность — 1 час, госпитализация — 1–2 дня.
  10. Реконструктивно-пластические операции на органах брюшной полости
    Включает восстановление кишечника, печени или поджелудочной после травм или опухолей. Используются биосовместимые материалы для пластики. Снижает риск инфекций, ускоряет заживление.
  11. Реконструктивно-пластические операции на органах малого таза
    Аналогично предыдущему, но для мочеполовой системы (например, после рака простаты). Восстанавливает функции органа и минимизирует недержание.

  12. Комплексные эндоваскулярные вмешательства при заболеваниях сосудов
    Через катетер вводятся стенты или баллоны для расширения сосудов (атеросклероз, аневризмы). Минимально инвазивно, риск — менее 1 %.
  13. Микрохирургические операции при тяжелых офтальмологических заболеваниях (глаукома, катаракта с осложнениями)
    Точные вмешательства с использованием микроскопов и лазеров для восстановления зрения
  14. Фотодинамическая терапия при раке пищевода
    Аналогично первой, но для пищевода: разрушает опухоли без удаления органа.

Другие нововведения

  • Расширение онкологической помощи в дневных стационарах. Больше химиотерапии и лучевой терапии без полной госпитализации, что снижает нагрузку на больницы.
  • Приоритет для участников СВО. Они получат внеочередное обслуживание, размещение в 1–2-местных палатах и дополнительные льготы на реабилитацию.
  • Телемедицина и дистанционный мониторинг. Такие консультации усилены для пациентов с гипертонией и диабетом. Они смогут проводить онлайн-встречи со специалистами, показатели будут отслеживаться удаленно через приложения.
  • Сокращены сроки ожидания диагностики при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания — до 7 рабочих дней на инструментальные и лабораторные исследования.
