«Это едят все»: как мясо и соль медленно провоцируют камни в почках

Уролог рассказал, какие продукты в каких пропорциях медленно провоцируют появление камней в почках.
В беседе с NEWS.ru уролог Виген Малхасян рассказал, что к мочекаменной болезни ведет хроническое обезвоживание и большое количество соли в пище.
Если человек пьет меньше двух литров воды в день, то он в потенциальной группе риска. Все работает просто – моча сгущается, в ней повышается концентрация солей, из которых и образуются камни.
Вторая распространенная ошибка – большое количество соли в пище. Не стоит думать, что речь идет только о досаливании салатов или пюре за вечерним променадом. Колбасы, снеки и чипсы сами по себе содержат столько соли, что перебрать в современном мире легко.
Также ведет к болезни и дефицит кальция в рационе. По словам эксперта, потребление кальция менее 1 тысячи мг в сутки из молочных продуктов повышает риск образования камней, так как оксалаты активнее всасываются в кишечнике.
Следует быть осторожным и приверженцам добора белка. Избыток мяса, субпродуктов и рыбы закисляет мочу и тоже может привести к проблемам с почками.
В зоне риска и вечно сидящие дома. Малоподвижный образ жизни и высокоуглеводная диета способствуют развитию ожирения и метаболического синдрома — еще одного фактора риска мочекаменной болезни.