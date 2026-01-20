Как в Петербурге бесплатно и быстро сделать тест на ВИЧ

Петербуржцам предлагают бесплатно и быстро пройти тест на ВИЧ прямо на улицах города – запись для этого не нужна.
Как сообщает Санкт-Петербургский Центр СПИД, команда мобильного пункта благотворительного фонда «Диакония» снова выехала на улицы Петербурга, чтобы помочь всем желающим узнать свой статус ВИЧ-инфекции.
Найти мобильный пункт легко. Каждый день с понедельника по пятницу машина стоит у определенной станции метро. По выходным тест сделать не получится, но в будни пункт работает с 16:00 до 20:00.
В понедельник найти специалистов можно напротив входа в здание Балтийского вокзала. Во вторник каждого желающего примут напротив выхода из станции метро «Сенная площадь».
В среду — у метро «Чёрная речка», а в четверг – также у станции метро «Сенная площадь». В пятницу на тестирование ждут у метро «Балтийская».
Тест бесплатный, а результат можно получить за считанные минуты. Анонимность гарантирована.
В начале декабря в РАН заявили, что каждый 100-й россиянин заражен ВИЧ. Однако за последнее десятилетие заболеваемость ВИЧ среди россиян снизилась на 27,1%.