Онищенко: в борьбе с алкоголем в РФ мешают «ментовские» сериалы, полные выпивки

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что популяризация спиртного происходит в том числе из-за «ментовских» сериалов.

В беседе с ТАСС Онищенко уточнил, что главные герои подобных сериалов постоянно появляются в кадрах со стаканом чего-то крепкого, что никак не способствует борьбе с хмельным и спиртным в России.

Академик РАН предлагает и решение. По словам Онищенко, нужно, чтобы на экране алкоголь употребляли только преступники и негодяи, а полицейские и главные герои сторонились спиртной продукции.

Онищенко подчеркнул, что потребление алкоголя у россиян не уменьшилось, однако изменился формат его употребления. России нужна пропаганда здорового образа жизни.

Свое мнение академик РАН высказывал на самые различные темы. Например, он заявил, что россияне не нуждаются в 4-дневной рабочей неделе, потому что просто не умеют отдыхать.

Вместо этого Онищенко призвал, наоборот, нагрузить работников еще больше и сделать 6/1, где большая часть дней россиян будет проходить в поте лица. Вкалывать таким образом академик предложил для поднятия экономики.

Также заместитель президента Российской академии образования объяснял, почему школьные уроки нельзя сдвинуть на 9.00. Все ради того, чтобы родители успевали довести детей до заведения.

Популярный зубастик Лабубу же, по мнению Онищенко, является продуктом нездорового ума. Еще в июле он призвал присвоить аксессуару маркировку 14+.

