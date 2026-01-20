Онищенко: в борьбе с алкоголем в РФ мешают «ментовские» сериалы, полные выпивки

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что популяризация спиртного происходит в том числе из-за «ментовских» сериалов.
Академик РАН предлагает и решение. По словам Онищенко, нужно, чтобы на экране алкоголь употребляли только преступники и негодяи, а полицейские и главные герои сторонились спиртной продукции.
Свое мнение академик РАН высказывал на самые различные темы. Например, он заявил, что россияне не нуждаются в 4-дневной рабочей неделе, потому что просто не умеют отдыхать.
Также заместитель президента Российской академии образования объяснял, почему школьные уроки нельзя сдвинуть на 9.00. Все ради того, чтобы родители успевали довести детей до заведения.
Популярный зубастик Лабубу же, по мнению Онищенко, является продуктом нездорового ума. Еще в июле он призвал присвоить аксессуару маркировку 14+.