Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снова начала расти

В Петербурге за последнюю неделю снова начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на третьей неделе 2026 года уровень заболеваемости в Северной столице вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.
Растет и заболеваемости коронавирусом — выявленных случаев за неделю было в 1,8 раза больше, чем в начале января.
В Ленобласти также в 1,8 раза стало больше случаев ОРВИ и гриппа, в 1,9 раза больше заболевших коронавирусом.
На второй неделе 2026 года в Петербурге и Ленобласти зафиксировали резкий спад заболеваемости. В Северной столице показатель тогда снизился сразу на 71,3%, в Ленобласти — на 41,5%.
Число заболевших в данный момент растет по всей стране. После новогодних праздников уровень заболеваемости ОРВИ в России вырос в 1,5 раза. В ведомстве объяснили, что это ожидаемый рост, который связан с возвращением людей на работу и учебу.