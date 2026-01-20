Мурашко: младенческая смертность достигла исторического минимума в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас показатель младенческой смертности находится на историческом минимуме в России.

Фото: pxhere
По словам Мурашко, показатель составил 3,6 промилле за 2025 год. Об этом министр здравоохранения заявил в обращении к участникам XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине.

При этом было подчеркнуто, что показателей удалось добиться благодаря совместной работе специалистов всех отраслей в медицине.

Если со здоровьем новорожденных ситуация с каждым годом все лучше, то с рождаемостью дела не идут в гору. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце декабря заявила, что только в 26 регионах страны отмечается прирост рождаемости.

Этого мало. Еще 8 декабря президент Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться, принятых мер в сфере демографии недостаточно.

По словам главы государства, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости, нужно усилить действующие меры на всех уровнях. Речь идет о мерах поддержки родителям.

Постепенно новые меры вводят, а также индексирую старые. Например, в 2026 году ежемесячное пособие на ребенка составит около 9,2 тысячи рублей. С января в стране действует семейная налоговая выплата. Положена она родителям с невысокими доходами, где растут два и более детей. Подоходный налог для данных категорий будет снижен до 6%.

 

