Мурашко: младенческая смертность достигла исторического минимума в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас показатель младенческой смертности находится на историческом минимуме в России.
При этом было подчеркнуто, что показателей удалось добиться благодаря совместной работе специалистов всех отраслей в медицине.
Этого мало. Еще 8 декабря президент Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться, принятых мер в сфере демографии недостаточно.
Постепенно новые меры вводят, а также индексирую старые. Например, в 2026 году ежемесячное пособие на ребенка составит около 9,2 тысячи рублей. С января в стране действует семейная налоговая выплата. Положена она родителям с невысокими доходами, где растут два и более детей. Подоходный налог для данных категорий будет снижен до 6%.