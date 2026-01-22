Около 25% людей могут стать завсегдатаями больниц из-за малоподвижного образа жизни

Четверть жителей Земли могут «прописаться» в больницах, если продолжат ходить только в те моменты, когда нужно пройти расстояние от автобуса до офиса.
В беседе с RuNews24.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» Мария Кузнецова поделилась, что причина многим заболеваниям – гиподинамия, то есть недостаточная физактивность.
Это не отдельное заболевание, а состояние, которое возникает у современных людей по самым разным причинам. Ключевое место – низкая культура физической активности.
Люди, не занимающиеся спортом, все равно что машины, стоящие в гараже. Мотор, то есть сердце, начинает барахлить. Молодость все прощает, но к солидному возрасту подобное оборачивается болезнью сердца, инфарктом и инсультом, атеросклерозом, артериальной гипертензией, варикозной болезнью.
Есть риск возникновения остеопороза и рака, растут тревожность и депрессия.
Бороться с гиподинамией не просто можно. Это нужно делать.
Главное – внедрить спорт в повседневную жизнь. Например, 150 минут в неделю заниматься умеренной физической активностью.
Даже 10 минут ходьбы будут идти в плюс. Начать можно с малого, а повышать нагрузку постепенно. Это позволит не выгореть на первых этапах и внедрить спорт в рутину.
Также можно проконсультироваться с врачом или подобрать тренера.