Главные тренды косметологии в 2026 году: как омолодить кожу в домашних условиях

Косметология с каждым годом развивается все сильнее. Сейчас для того, чтобы поддерживать молодость и красоту кожи, совсем не обязательно посещать косметолога — необходимый уход можно обеспечить в домашних условиях.
Основные тренды в косметологии в 2026 году
Минимализм
Специалисты подтверждают эффективность такого подхода. Тщательный подбор нескольких средств зачастую оказывается полезнее накопления множества продуктов. Поэтому, если отказаться от части баночек, качество кожи в итоге может только стать лучше.
Оставить следует три основных шага: деликатное очищение кожи, увлажнение и защита от ультрафиолета. К этому базовому алгоритму добавляют всего одно или два активных компонента, нацеленных на решение конкретных проблем: улучшение цвета лица или борьба с возрастными изменениями.
ИИ-диагностика
ИИ-помощники также могут подсказать, чего не хватает коже и какие конкретно средства можно купить, чтобы решить ту или иную проблему.
Умные гаджеты
Современные LED-маски и аппараты с микротоками давно стали обыденностью в домашнем уходе за лицом.
Микротоковая терапия лица — это процедура, использующая слабые импульсные электрические токи для стимуляции клеток, улучшения микроциркуляции и тонуса кожи без боли и дискомфорта.
Какие компоненты для омоложения искать в косметике
Пробиотики для кожи
Пробиотики для кожи — это косметические компоненты, которые восстанавливают здоровый микробиом кожи, укрепляют её защитный барьер, уменьшают воспаления, акне, сухость, зуд, улучшают увлажненность и стимулируют регенерацию кожи.
Такие компоненты помогают бороться с дисбалансом, вызванным внешними факторами. Их можно найти в кремах, масках, сыворотках для кожи.
Под какими названиями пробиотики можно найти в косметике
Пробиотики в косметике часто называют «лизатами» или «фильтратами ферментов» бактерий, таких как Bifida Ferment Lysate (лизат бифидобактерий), Lactobacillus Ferment (фермент лактобактерий), Lactococcus Ferment Lysate (лизат лактококка).
Пептиды и ретинол
Также их совместное применение значительно улучшает результаты борьбы с морщинами.
Вводить ретинол нужно постепенно, чтобы кожа привыкла к нему. Пептиды более мягкие и реже вызывают раздражение, но их совмещение всё равно требует внимания, особенно если кожа чувствительная.
Как найти ретинол и пептиды в составе
Ретинол в косметике скрывается под разными названиями, например: Retinol, а также его производные — эфиры (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, Retinyl Linoleate, Retinyl Retinoate) и более активные формы (Retinal / Retinaldehyde, Retinoic Acid / Tretinoin).
Косметика с микроиглами
Основные названия микроигл
- Микроиглы (Micro needles) — общее название для мелких иголочек.
- Спикулы / Биоспикулы — более технические термины, указывающие на происхождение (из губок или полимеров).
- Hydrolyzed Sponge — часто указывается в составе как источник спикул.