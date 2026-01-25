Календарь прививок для взрослых: когда и какие вакцины нужно поставить после 30 лет

Вакцинация после 30 лет необходима для укрепления иммунной системы, которая начинает ослабевать с возрастом. Прививки также помогут не подхватить серьезные инфекции, которые взрослыми переносятся сложнее, чем детьми (например, дифтерия, столбняк, коклюш).
Какие прививки обязательно сделать после 30 лет
Вакцина от гриппа
Исследования говорят о том, что прививка от гриппа способна уменьшить число госпитализированных пациентов среди взрослого населения на 40–60%.
Делать прививку лучше осенью, когда ученые уже знают, какой штамм гриппа будет ведущим в будущем сезоне.
Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС/АДС-м)
Эти болезни представляют собой серьезные угрозы здоровью: дифтерия и столбняк отличаются высоким уровнем летальности, а коклюш способен вызвать тяжелые последствия даже у взрослых. Детские прививки обеспечивают временную защиту, поэтому к 30 года концентрация антител падает ниже защитного уровня.
Ставить прививку необходимо каждые 10 лет.
Вакцина против гепатита B
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация обеспечивает высокую степень защиты от гепатита B – эффективность составляет более 95%.
Если у человека нет документов, подтверждающих вакцинацию в детстве, во взрослом возрасте рекомендуется провести полный курс из трех доз прививок.
Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)
Исследования показывают, что вакцинация от ВПЧ снижает количество случаев рака шейки матки.
Сейчас сделать эту вакцину в России можно только платно. Однако уже в 2027 году прививка войдет в систему ОМС и станет бесплатной.
Вакцина против пневмококковой инфекции
Возбудителем пневмонии, менингита, среднего отита и других тяжёлых бактериальных инфекций является пневмококк. Риску осложнённого течения инфекции особо подвержены люди старше 30–40 лет, страдающие сопутствующими заболеваниями (например, астмой или диабетом).
Согласно исследованиям, вакцинация снижает риск госпитализаций и смерти от пневмококковых инфекций среди взрослых на 50–70%.
Вакцина против кори, краснухи и паротита (КПК)
Несмотря на наличие прививки в детстве, случаи заболеваний корью и краснухой встречаются и у взрослых. Это связано с падением коллективного иммунитета, особенно если значительная доля населения остаётся непривитой. Корь и краснуха опасны своими осложнениями.
Чтобы предотвратить распространение кори, по данным ВОЗ, рекомендуется поддерживать уровень коллективного иммунитета на 95%. Однако в некоторых местах этот показатель падает, из-за чего возникают очаги заболеваемости.
Весной 2025 году корь выявили у студента МГУ. Тоже самое произошло в 2024 году и в СПбГУ. Всего в Северной столице за первые месяцы 2024 года корь выявили у более 150 человек.
Дополнительные прививки
Некоторым группам взрослых после 30 лет могут потребоваться и другие прививки:
- Вакцина против ветряной оспы. Если человек не переболел в детстве ветрянкой, во взрослом возрасте он находится в группе риска по тяжелому течению и осложнениям в виде пневмонии и энцефалита.
- Вакцина против гепатита А. Рекомендуется делать путешественникам, которые выезжают в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Болезнь передаётся через загрязнённые воду и пищу.
- Вакцина против опоясывающего лишая. Прививаться рекомендуется людям старше 50 лет. В некоторых случаях такую вакцину врач может назначить и людям за 30 с ослабленным иммунитетом.
- Вакцина против менингококка. Может быть показана взрослым, которые находятся в замкнутых коллективах, либо тем, кто выезжает в регионы с высокой заболеваемостью менингококковой инфекцией.
Подготовка к вакцинации
Подготовка к вакцинации включает несколько важных этапов.
Что делать до вакцинации
- Откажитесь от алкоголя минимум за несколько дней до процедуры.
- При любом недомогании перенесите вакцинацию на период, когда здоровье придет в норму.
- За несколько дней до и после прививки старайтесь избегать мест массового скопления людей, чтобы не заразиться ОРВИ.
- Специально принимать антигистаминные препараты перед прививкой не нужно, если их не назначил врач.
Что делать после прививки
- Не покидайте поликлинику в течение 30 минут, чтобы исключить острую аллергическую реакцию.
- В день прививки лучше не мочить место укола и отказаться от бани/сауны.
- Не заниматься спортом.
- При повышении температуры можно использовать жаропонижающие (Парацетамол, Ибупрофен).