Календарь прививок для взрослых: когда и какие вакцины нужно поставить после 30 лет

Вакцинация после 30 лет необходима для укрепления иммунной системы, которая начинает ослабевать с возрастом. Прививки также помогут не подхватить серьезные инфекции, которые взрослыми переносятся сложнее, чем детьми (например, дифтерия, столбняк, коклюш).

Какие прививки обязательно сделать после 30 лет

Вакцина от гриппа

Грипп — широко распространённая инфекция, которая каждый год поражает миллионы людей. После 30 некоторые люди начинают сталкиваться с хроническими патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что делает заражение гриппом сильно опаснее.

Исследования говорят о том, что прививка от гриппа способна уменьшить число госпитализированных пациентов среди взрослого населения на 40–60%.

Делать прививку лучше осенью, когда ученые уже знают, какой штамм гриппа будет ведущим в будущем сезоне.

Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС/АДС-м)

Эти болезни представляют собой серьезные угрозы здоровью: дифтерия и столбняк отличаются высоким уровнем летальности, а коклюш способен вызвать тяжелые последствия даже у взрослых. Детские прививки обеспечивают временную защиту, поэтому к 30 года концентрация антител падает ниже защитного уровня.

Ставить прививку необходимо каждые 10 лет.

Вакцина против гепатита B

Гепатит B — широко распространенная, серьезная инфекция печени. Передается болезнь преимущественно через контакт с кровью и биологическими жидкостями. Гепатит В может привести к серьезным повреждениям печени вплоть до цирроза.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация обеспечивает высокую степень защиты от гепатита B – эффективность составляет более 95%.

Если у человека нет документов, подтверждающих вакцинацию в детстве, во взрослом возрасте рекомендуется провести полный курс из трех доз прививок.

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Вирус папилломы человека тесно связан с формированием онкологических заболеваний, включая рак шейки матки у женщин. Традиционно оптимальным периодом для того, чтобы привиться от ВПЧ, считают подростковые годы — от 9 до 14 лет. Однако современные рекомендации допускают проведение процедуры до 45 лет включительно.

Исследования показывают, что вакцинация от ВПЧ снижает количество случаев рака шейки матки.

Сейчас сделать эту вакцину в России можно только платно. Однако уже в 2027 году прививка войдет в систему ОМС и станет бесплатной.

Вакцина против пневмококковой инфекции

Возбудителем пневмонии, менингита, среднего отита и других тяжёлых бактериальных инфекций является пневмококк. Риску осложнённого течения инфекции особо подвержены люди старше 30–40 лет, страдающие сопутствующими заболеваниями (например, астмой или диабетом).

Согласно исследованиям, вакцинация снижает риск госпитализаций и смерти от пневмококковых инфекций среди взрослых на 50–70%.

Вакцина против кори, краснухи и паротита (КПК)

Несмотря на наличие прививки в детстве, случаи заболеваний корью и краснухой встречаются и у взрослых. Это связано с падением коллективного иммунитета, особенно если значительная доля населения остаётся непривитой. Корь и краснуха опасны своими осложнениями.

Чтобы предотвратить распространение кори, по данным ВОЗ, рекомендуется поддерживать уровень коллективного иммунитета на 95%. Однако в некоторых местах этот показатель падает, из-за чего возникают очаги заболеваемости.

Весной 2025 году корь выявили у студента МГУ. Тоже самое произошло в 2024 году и в СПбГУ. Всего в Северной столице за первые месяцы 2024 года корь выявили у более 150 человек.

Дополнительные прививки

Некоторым группам взрослых после 30 лет могут потребоваться и другие прививки:

  • Вакцина против ветряной оспы. Если человек не переболел в детстве ветрянкой, во взрослом возрасте он находится в группе риска по тяжелому течению и осложнениям в виде пневмонии и энцефалита.
  • Вакцина против гепатита А. Рекомендуется делать путешественникам, которые выезжают в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Болезнь передаётся через загрязнённые воду и пищу.
  • Вакцина против опоясывающего лишая. Прививаться рекомендуется людям старше 50 лет. В некоторых случаях такую вакцину врач может назначить и людям за 30 с ослабленным иммунитетом.
  • Вакцина против менингококка. Может быть показана взрослым, которые находятся в замкнутых коллективах, либо тем, кто выезжает в регионы с высокой заболеваемостью менингококковой инфекцией.

Подготовка к вакцинации

Подготовка к вакцинации включает несколько важных этапов.

Что делать до вакцинации

  • Откажитесь от алкоголя минимум за несколько дней до процедуры.
  • При любом недомогании перенесите вакцинацию на период, когда здоровье придет в норму.
  • За несколько дней до и после прививки старайтесь избегать мест массового скопления людей, чтобы не заразиться ОРВИ.
  • Специально принимать антигистаминные препараты перед прививкой не нужно, если их не назначил врач.
Что делать после прививки

  • Не покидайте поликлинику в течение 30 минут, чтобы исключить острую аллергическую реакцию.
  • В день прививки лучше не мочить место укола и отказаться от бани/сауны.
  • Не заниматься спортом.
  • При повышении температуры можно использовать жаропонижающие (Парацетамол, Ибупрофен).
