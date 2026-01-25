Роспотребнадзор: в России нет случаев завоза вируса Нипах

Случаев болезни, вызванных вирусом Нипах, в России не зафиксировано.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее появилась информация, что в Индии выявили первый летальный случай нового вируса. По данным местных СМИ, заболевшая женщина впала в кому и умерла.
Вспышка заболевания произошла на востоке страны, в штате Западная Бенгалия. Сообщалось о пяти заболевших. Еще около 100 человек, контактировавших с ними, отправили под домашний карантин.
Специфического лечения и вакцины от Нипаха нет. По данным ВОЗ, летальность составляет от 40 д 75%, в зависимости от местной системы здравоохранения.
Среди симптомов — сильная слабость, внезапная температура выше 38 градусов, озноб, головокружение, частая рвота.
Передается заболевание через летучих мышей, свиней, а также зараженным продуктам и просто по воздуху, от человека к человеку.