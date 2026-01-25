В Роспотребнадзоре разработали тест для недопуска заражённых вирусом Нипах в РФ

От /

В Роспотребнадзоре создали современную диагностическую тест‑систему, которая позволит исключить риск завоза вируса Нипах в Россию.

Фото: PxHere
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Индии также принимают меры для локализации вспышки заболевания.

Случаев завоза болезни в России не зарегистрировано. Специалисты ведомства также подчеркнули, что в пунктах пропуска через границу функционирует АИС «Периметр», система позволяет в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней.

Вирус Нипах передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку.

Россиянам рассказали, как избежать заболевания. Достаточно соблюдать элементарные правила гигиены.

Прокрутить вверх