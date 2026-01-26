Вспышка вируса Нипах в Индии: что известно и есть ли риски для России

В районе индийского города Калькутта зафиксировано распространение смертельно опасного вируса Нипах.
Индийские власти сообщили о вспышке вируса Нипах в штате Западная Бенгалия. По подтвержденной информации, все заболевшие — медицинские работники. Один из случаев протекает в крайне тяжелой форме: одна из медсестер впала в кому. Как сообщало издание The Economic Times, женщина ухаживала за пациентом, который умер до того, как у него успели взять анализы для подтверждения диагноза.
После выявления заражений санитарные службы установили круг лиц, контактировавших с заболевшими. Порядка ста человек были изолированы и помещены под наблюдение. Власти также рекомендовали туристам соблюдать усиленные меры предосторожности.
Риски для россиян
Роспотребнадзор также напомнил, что при появлении симптомов, таких как высокая температура, кашель или выраженная головная боль, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский сообщил, что на территории России отсутствуют природные резервуары накопления вируса Нипах. По его оценке, речь идет об эндемичных вирусах, которые характерны для строго определенных регионов. Он отметил, что подобные инфекции не распространяются по принципу быстрого бытового заражения и принципиально отличаются от гриппа или коронавирусной инфекции.
«Это далекая от нас проблема. Это вирусы-эндемики, они характерны для определенных территорий. Это не «один чихнул, другой заразился». Ситуация совершенно отличная от ситуации, скажем, с коронавирусом или гриппом»,
— сказал он в беседе с RT.
Аграновский также пояснил, что в России отсутствуют животные-переносчики, которые могли бы способствовать распространению вируса Нипах. Он напомнил, что в случае с коронавирусом потенциальным источником передачи могли выступать летучие мыши, однако для Нипах в российских условиях таких факторов нет.
Рекомендации Роспотребнадзора
После сообщений о вспышке вируса Нипах в Индии Роспотребнадзор подготовил рекомендации для туристов, планирующих поездки в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства, уточнив, что случаев заболевания в России по-прежнему не выявлено.
При появлении симптомов заболевания, включая высокую температуру, кашель или сильную головную боль, Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью и информировать врачей о пребывании в потенциально неблагополучных регионах.
Пути передачи вируса Нипах
Роспотребнадзор напомнил, что вирус Нипах передается человеку от животных, в том числе от свиней и летучих мышей. Кроме того, возможна передача через зараженные продукты питания, а также при контакте между людьми. В ведомстве отметили, что в последние годы вспышки вируса Нипах регулярно фиксируются на территории Индии. Помимо этого, случаи заражения людей периодически регистрируются и в других странах Юго-Восточной Азии.
Ситуация, по оценке Роспотребнадзора, находится под контролем. Россия располагает необходимым запасом тест-систем для оперативного выявления вируса, а автоматизированная система «Периметр» продолжает работать на всех пограничных пунктах, отслеживая состояние здоровья пересекающих границу граждан.
Почему вирус Нипах считается особо опасным
Вирус Нипах отличается высоким уровнем летальности — от 40% до 70% случаев заканчиваются летальным исходом. Эффективной вакцины против него не существует. Всемирная организация здравоохранения относит Нипах к патогенам высокого риска.
Основной причиной смерти при заражении становится отек мозга, развивающийся на фоне инфекции. Несмотря на это, случаи заражения людей происходят сравнительно редко. Основным источником передачи считаются летучие мыши, а также употребление в пищу фруктов, загрязненных их слюной.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, что вирус Нипах способен проникать на животноводческие фермы, в частности свиноводческие. В таких условиях возрастает риск заражения персонала при контакте с инфицированными животными. При этом, по его оценке, вспышки удается достаточно быстро локализовать, поскольку заболевание, несмотря на тяжелое течение, не приобретает массового характера. Чумаков также отметил, что для России вирус Нипах не представляет эпидемиологической угрозы из-за отсутствия на ее территории природных очагов инфекции, включая популяции крылановых — летучих лисиц, летучих собак и некоторых видов летучих мышей.
Как проявляется инфекция
Нипах относится к зоонозным вирусам, то есть может передаваться человеку от животных, а также через зараженные продукты питания или при контакте между людьми. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 40–75% случаев заболевание приводит к летальному исходу.
Впервые вирус был выявлен в 1999 году во время вспышки заболевания среди фермеров-свиноводов в Малайзии. В Бангладеш инфекция была зафиксирована в 2001 году, после чего вспышки стали происходить там почти ежегодно.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня. При этом в отдельных случаях во время предыдущих вспышек фиксировались более длительные интервалы между заражением и появлением симптомов.
В 2023 году вспышка вируса Нипах уже регистрировалась в Индии — тогда случаи заболевания были выявлены в штате Керала. В 2024 году в этом же регионе от последствий инфекции скончались два пациента.