Благодаря марафону «Дорога жизни» в федеральный регистр доноров костного мозга вступили более 100 человек

НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России при поддержке общественного движения «Доноры России» на два дня организовали точку рекрутинга на ЭКСПО 57-го марафона Дорога Жизни, что в дальнейшем позволит спасти жизни еще большего числа пациентов.
Как сообщает «Петербургский дневник», начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов отметил, что такое количество желающих вышло найти всего за два дня – 23 и 24 января.
«Помощь службе крови и федеральному регистру доноров костного мозга оказывает движение «Доноры России», которое активно занимается пропагандой донорства и включением потенциальных доноров, особенно из бегового сообщества, в регистр доноров костного мозга»,
– резюмировал Давыдов.
В Петербурге в 2026 году пройдет более 300 мероприятий по вступлению в федеральный регистр доноров костного мозга.