Минздрав одобрил российскую вакцину от ВПЧ для детей

Минздрав одобрил отечественный препарат «Цегардекс» для вакцинации детей от 9 до 17 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ).
Как сообщили в пресс-службе компании, одобрение Минздрава было получено после клинических исследований третьей фазы с участием более 400 здоровых детей от 9 до 17 лет. Вакцину исследовали в пяти клинических центрах России.
В 2027 году в стране также планируют включить отечественную вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок. К этому году «Нанолек» собирается полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине. Сейчас в стране используются только импортные препараты.
Также анализ на ВПЧ включили в программу диспансеризации по ОМС для женщин.
Некоторые виды вируса (преимущественно 16-й и 18-й штаммы) могут приводить к развитию онкологии, в частности рака шейки матки.