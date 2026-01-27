В Минздраве утвердили стандарт лечения гриппа, он рассчитан на 9 дней

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт помощи в случае заражения гриппом.
Чтобы выявить и вылечить недуг, пациенту нужно пройти сразу семь специалистов, в числе которых оказались не только инфекционист и терапевт, но и акушера-гинеколог, гематолог, кардиолог, невролог и пульмонолог. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего в перечне анализов фигурируют 27 тестов. В том числе исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови и микроскопическое исследование спинномозговой жидкости.
Лечить грипп предлагают 25 препаратами. В списке значатся не только торговые названия лекарств, но и дозировки. Процесс излечения рассчитан на 9 дней.
Также в документе Минздрава отмечают, что пациентам нужно держать диету на пути к выздоровлению.
За минувшую неделю статистика заболевших как ОРВИ, так и гриппом, снижается. Люди заражаются реже, а до сих пор больные – идут на поправку. На четвертой неделе 2026 года зафиксировали около 11 тысяч случаев гриппа – это соответствует уровню ноября 2025 года.
Неделей ранее зафиксировали 15,2 тысячи случаев гриппа и более 5,4 тысячи случаев COVID-19. В Петербурге на третьей неделе января заболеваемость также возросла в 2,4 раза по сравнению со второй неделей месяца.