Минздрав запретил болеть гриппом больше 9 дней

Для больных гриппом урезали среднюю продолжительность лечения. Теперь стандарт медпомощи предусматривает 9 дней терапии вместо 15.

Фото: abn.agency
Изменения принадлежат Минздраву. Министерство установило, что для диагностики гриппа пациент должен посетить семь врачей. В их числе акушер-гинеколог, гематолог, инфекционист, кардиолог, невролог, пульмонолог и терапевт. Дополнительно в программу обследования включили 27 видов лабораторного анализа, передает РИА Новости.

В их числе исследование уровня С-реактивного белка и прокальцитонина в сыворотке крови, позволяющих оперативно выявлять воспалительные процессы и инфекции, а также микроскопия спинномозговой жидкости, необходимая для оценки клеточной активности и выявления патологий ЦНС.

Среди других важных исследований значатся молекулярные тесты биологического материала из носа и горла на наличие вирусов гриппа, РС-вируса, адено-, мета- и парагриппов, рино- и бокавирусов, а также коронавирусов разных типов (например, HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1).

В числе обязательных процедур числится экспресс-тестирование носоглоточных проб на антигены вируса гриппа A/B, оценка свёртываемости крови методом коагулограммы и определение кислотно-щелочного баланса и газового состава крови.

При проведении инструментальной диагностики предусмотрено выполнение рентгенографии лёгких, люмбальной пункции и пульсоксиметрии для быстрого контроля кислородонасыщенности организма.

Для стационарного лечения пациентов предусмотрены круглосуточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом и обязательные ежедневные осмотры инфекционистом и терапевтом.

Документ Минздрава также содержит подробный перечень из более чем 25 наименований лекарств с четко прописанными дозировками, а также необходимость соблюдения больным специальной лечебной диеты.

По последним данным Роспотребнадзора, в России сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день зарегистрировано примерно 11 тысяч случаев заболевания. Граждан призывают к базовым мерам профилактики: мытье рук, избегание людных мест, ношение защитных масок.
