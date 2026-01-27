Минздрав запретил болеть гриппом больше 9 дней

Для больных гриппом урезали среднюю продолжительность лечения. Теперь стандарт медпомощи предусматривает 9 дней терапии вместо 15.
В их числе исследование уровня С-реактивного белка и прокальцитонина в сыворотке крови, позволяющих оперативно выявлять воспалительные процессы и инфекции, а также микроскопия спинномозговой жидкости, необходимая для оценки клеточной активности и выявления патологий ЦНС.
Среди других важных исследований значатся молекулярные тесты биологического материала из носа и горла на наличие вирусов гриппа, РС-вируса, адено-, мета- и парагриппов, рино- и бокавирусов, а также коронавирусов разных типов (например, HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1).
В числе обязательных процедур числится экспресс-тестирование носоглоточных проб на антигены вируса гриппа A/B, оценка свёртываемости крови методом коагулограммы и определение кислотно-щелочного баланса и газового состава крови.
Для стационарного лечения пациентов предусмотрены круглосуточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом и обязательные ежедневные осмотры инфекционистом и терапевтом.
Документ Минздрава также содержит подробный перечень из более чем 25 наименований лекарств с четко прописанными дозировками, а также необходимость соблюдения больным специальной лечебной диеты.