В России начнут проверять мигрантов на гепатиты В, С и D

Прибывающих в Россию мигрантов в 2026 году начнут обследовать на гепатиты B, C и D.
Минздрав уже подготовил изменения в приказ о медицинском освидетельствовании иностранцев, сейчас его проект на согласовании, рассказала замдиректора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Пакскина.
«Мы, по большому счету, на финишной прямой. Мы включили как раз медицинское обследование иностранцев на гепатиты В и С, в том числе с дельта-агентом (гепатит D). Поэтому обследовать иностранцев мы будем с этого же года»,
— сообщила Пакскина.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий прохождение мигрантами медосвидетельствования в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Сейчас этот срок составляет 90 дней.