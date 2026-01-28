Бесплатная вакцина от менингококка может появиться в РФ в 2027 году

Россияне смогут бесплатно привиться против менингококковой инфекции, но не раньше 2027 года.
Изначально включить инъекцию в Национальный календарь прививок планировали к 2025 году, потом срок переносился, пока не достиг плановой даты к 2027 году. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов (ВСП), перенос связан с потребностью обеспечить полный цикл производства вакцин в России.
Менингококк – бактериальное заболевание, крайне опасное для детей. Если заболевание удается подавить, то нередки случаи, когда юные пациенты становятся инвалидами. Об этом сообщает РИА Новости.
Опасных заболеваний достаточно. Вакцин от них меньше, но достижения есть. Накануне стало известно, что Минздрав одобрил отечественный препарат «Цегардекс» для вакцинации детей от 9 до 17 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ).
Также вакцину от ВПЧ к 2027 году планируют включить в национальный календарь прививок. Получить ее можно будет бесплатно. Анализ на ВПЧ уже включили в программу диспансеризации по ОМС для женщин.