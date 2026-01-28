Роспотребнадзор рассказал о рисках вспышки вируса Нипах в России

Вирус Нипах не представляет опасности для распространения в России.

Фото: abn.agency
Об этом заявил советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он уточнил, что в России нет благоприятных экологических и эпидемиологических условий для этого вируса.

Главными носителями вируса являются летучие мыши из рода Pteropus, обитающие в тропических зонах Азии, Австралии и Африки. В России представители этого рода не встречаются, отметил Малеев. Его слова цитирует РИА Новости.

В Индии, в штате Западная Бенгалия, выявлены случаи заражения вирусом Нипах у медицинских работников. Они находятся в больнице и подключены к аппаратам ИВЛ. Пока не было новых случаев заражения. Но уже зафиксирована смерть.

Опасность этого вируса в том, что против него нет вакцин или лекарств. В Роспотребнадзоре отмечали, что пока случаев завоза вируса нет. Уже создан тест для выявления заболевших.

Мойка78 сообщала, чем Нипах отличается от коронавируса. К примеру, инфицирование обычно происходит при употреблении фруктов, загрязнённых выделениями больных животных. Передача вируса возможна только при прямом контакте с их биологическими жидкостями.

За последние пару лет в России значительно вырос приток индийских работников. В 2025 году количество въездов увеличилось в 22 раза, а за первое полугодие прибыло более 17,7 тысяч мигрантов из Индии с целью работы. В 2026 году ожидается прибытие еще около 40 тысяч индийских трудящихся. К примеру, в Приморском районе Петербурга дворники из Индии начали расчищать снег.

