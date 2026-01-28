Рост цен на медуслуги может заставить врачей принимать на дому 



Мало для кого секрет, что частные медклиники с начала 2026 года подняли цены, а те, что пока держатся, не исключают, что в ближайшее время также перепишут свои прайсы. Причин несколько, последствия тоже могут быть разные, но отток клиентов самый вероятный. Повлечет ли это исход медиков в частную практику, и насколько она законна, вот вопрос, который сразу возникает.

Жанровое фото: Pxhere
Не секрет, что частным порядком практикуют косметологи, остеопаты, а порой даже хирурги. «Звездные» истории с неудачной пластикой обсуждают в соцсетях, а в сообществе медицинских юристов отмечают, что чаще всего это результат как раз незаконной деятельности.

Медицинский юрист Алена Барсова с сожалением констатирует, что «подвальные» процедуры будут теперь, похоже, на каждом углу.

«Законодательство строго все регламентирует. В соответствии с постановлением правительства №852 организация, которая оказывает медицинские услуги должна быть размещена в единой государственной информационной системе. У нее должны быть соответствующие лицензии и сертификаты, а все сотрудники, оказывающие медпомощь в кабинетах организации, должны быть связаны с учреждением официальными трудовыми отношениями. Но пациенты, даже селебрити, даже вполне образованные и подкованные люди не всегда проверяют все указанные моменты»,

– отметила Алена Барсова.

Медицинский коворкинг

Об аренде медкабинетов медицинский юрист высказалась отдельно. Речь о вариантах, когда пациент приходит, например, в стоматологию с громким именем и репутацией, а зубы ему лечит доктор, всего лишь арендовавший на время кабинет. Хорошо еще, если это дипломированный стоматолог, а бывает и иначе.

«Громкие случаи со знаменитостями, включая случаи с летальным исходом, как с блогером Юлией Бурцевой – это как раз результат такой аренды»,

– указала Алена Барсова.

Она еще раз подчеркнула, что законной медицинская деятельность врача может быть только при трудовых отношениях с медучреждением, ну или в рамках ИП.

«Но для ИП, как правило, не под силу оборудовать кабинет так, как этого требует законодательство. Это просто дорого, поэтому любые частные кабинеты чаще всего вне закона»,

– отметила эксперт.

Напомним, что по частной медицине с начала года ударило повышение НДС – хотя сами медуслуги этим налогом не облагаются, но инструменты, аппаратура и расходники, которые приобретают клиники, повышенный налог в себя включают. А платит, как известно, конечный покупатель. Еще два фактора – рост страховых взносов и изменение системы налогобложения для небольших компаний.

Единственным легальным вариантом частной медицинской практики остается работа в рамках ИП со всеми соответствиями закону на уровне клиники. Мало кто такое потянет, да и цены придется тогда выставить соответствующие.

