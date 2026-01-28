Рост цен на медуслуги может заставить врачей принимать на дому 

Мало для кого секрет, что частные медклиники с начала 2026 года подняли цены, а те, что пока держатся, не исключают, что в ближайшее время также перепишут свои прайсы. Причин несколько, последствия тоже могут быть разные, но отток клиентов самый вероятный. Повлечет ли это исход медиков в частную практику, и насколько она законна, вот вопрос, который сразу возникает.
Медицинский юрист Алена Барсова с сожалением констатирует, что «подвальные» процедуры будут теперь, похоже, на каждом углу.
«Законодательство строго все регламентирует. В соответствии с постановлением правительства №852 организация, которая оказывает медицинские услуги должна быть размещена в единой государственной информационной системе. У нее должны быть соответствующие лицензии и сертификаты, а все сотрудники, оказывающие медпомощь в кабинетах организации, должны быть связаны с учреждением официальными трудовыми отношениями. Но пациенты, даже селебрити, даже вполне образованные и подкованные люди не всегда проверяют все указанные моменты»,
– отметила Алена Барсова.
Медицинский коворкинг
Об аренде медкабинетов медицинский юрист высказалась отдельно. Речь о вариантах, когда пациент приходит, например, в стоматологию с громким именем и репутацией, а зубы ему лечит доктор, всего лишь арендовавший на время кабинет. Хорошо еще, если это дипломированный стоматолог, а бывает и иначе.
«Громкие случаи со знаменитостями, включая случаи с летальным исходом, как с блогером Юлией Бурцевой – это как раз результат такой аренды»,
– указала Алена Барсова.
Она еще раз подчеркнула, что законной медицинская деятельность врача может быть только при трудовых отношениях с медучреждением, ну или в рамках ИП.
«Но для ИП, как правило, не под силу оборудовать кабинет так, как этого требует законодательство. Это просто дорого, поэтому любые частные кабинеты чаще всего вне закона»,
– отметила эксперт.
Единственным легальным вариантом частной медицинской практики остается работа в рамках ИП со всеми соответствиями закону на уровне клиники. Мало кто такое потянет, да и цены придется тогда выставить соответствующие.