Онищенко считает, что новая пандемия может начаться через 9-10 лет

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о возможной новой пандемии в ближайшие 9-10 лет.
По его словам, она, вероятно, будет связана с гриппом, так как это естественным процессом эволюции вирусов. Онищенко подчеркнул, что сейчас от гриппа «горит» вся Европа и США. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Напомним, что пандемия коронавируса началась в 2019 году в Ухане и продолжалась чуть более трех лет. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии.
Сейчас в центре внимания — вирус Нипах, который в январе 2026 года был зарегистрирован у врачей в Индии. От него нет вакцин. Онищенко подчеркнул, что Нипах не представляет угрозу глобальной пандемии, так как остается в своей природной среде и пока не выходит за её пределы.