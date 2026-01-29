Очереди к врачам в поликлиниках, похоже, обещают вырасти

Рост цен на медицинские услуги в частных клиниках, который отметили эксперты, игроки рынка и, конечно, пациенты в соцсетях, может привести к тому, что завсегдатаи негосударственных медучреждений со средним достатком вернутся к лечению в госклиниках по старому доброму ОМС. Могут подрезать аппетиты сотрудников и компании, включающие в соцпакет ДМС с обслуживанием в частной медицине. Справятся ли поликлиники Петербурга с ростом числа пациентов — вопрос, ведь и сейчас порой возникают трудности с записью к врачу.
Пришлось согласиться, ведь оператор «горячей линии» указал, что это единственный вариант на ближайшее время. У петербурженки при попытке записаться к гинекологу в женскую консультацию через Госуслуги система попросила направление, без него записаться не получилось. Это, правда, может быть просто техническим сбоем. В травмпунктах, где помощь оказывается без заблаговременной записи, очередь на снимок может занимать около 1,5-2 часов.
Так что можно не сидеть в травмпункте два и более часа в очереди — сначала к врачу, потом на снимок — но прием травматолога в петербургских частных клиниках сегодня, если бегло пробежаться — от 3 тысяч рублей, плюс отдельно за снимок, отдельно за перевязку и т.д. И цены, по всей видимости, будут расти.
А может все пойдет и по иному пути, врачи начнут уходить из частных клиник и будут устраиваться в государственные. И так решится проблема нехватки них медсостава?
На фоне всего этого петербуржцы обнаруживают у себя на Госуслугах несуществующие посещения поликлиник, об этом Мойка78 подробно рассказывала. Кстати, петербуржцу, который сообщил на «Горячую линию» Горздрава, что не проходил диспансеризацию, но обнаружил при этом протокол исследований при том с болезнями, которыми не болеет, ответили, что произошла техническая ошибка, а результаты «диспансеризации» будут удалены. Но он далеко не единственный петербуржец с диагнозами в результате технического сбоя, Мойка78 продолжит следить за ситуацией.