Очереди к врачам в поликлиниках, похоже, обещают вырасти

Рост цен на медицинские услуги в частных клиниках, который отметили эксперты, игроки рынка и, конечно, пациенты в соцсетях, может привести к тому, что завсегдатаи негосударственных медучреждений со средним достатком вернутся к лечению в госклиниках по старому доброму ОМС. Могут подрезать аппетиты сотрудников и компании, включающие в соцпакет ДМС с обслуживанием в частной медицине. Справятся ли поликлиники Петербурга с ростом числа пациентов — вопрос, ведь и сейчас порой возникают трудности с записью к врачу.

Фото: abn.agency
Петербуржец с раздражением кожи рук решил записаться в КВД в Приморском районе, но талонов на ближайшие две недели не оказалось. Звонок на «горячую линию» Горздрава привел к тому, что предложили талон на послезавтра, но в очень неудобное дневное время, при том немного странное (каков тогда интервал приема пациентов?) — на 11.24.

Пришлось согласиться, ведь оператор «горячей линии» указал, что это единственный вариант на ближайшее время. У петербурженки при попытке записаться к гинекологу в женскую консультацию через Госуслуги система попросила направление, без него записаться не получилось. Это, правда, может быть просто техническим сбоем. В травмпунктах, где помощь оказывается без заблаговременной записи, очередь на снимок может занимать около 1,5-2 часов.

А тем временем поток посетителей поликлиник может вырасти из-за роста цен в частных. А там цены выросли и вот почему. Увеличились страховые взносы. Многие медицинские компании лишились возможности «сидеть на упрощенке» раньше это могли делать клиники с доходами до 60 млн рублей в год, теперь — только те, чьи доходы не превышают 20 млн. Ну и «вишенка на торте» — поставщики медоборудования и расходных материалов подняли цены из-за выросшего НДС. Так что даже в клиниках, где прайс пока не переписывался с декабря 2025 года отмечают, что вскоре его придется поменять.

Так что можно не сидеть в травмпункте два и более часа в очереди — сначала к врачу, потом на снимок — но прием травматолога в петербургских частных клиниках сегодня, если бегло пробежаться — от 3 тысяч рублей, плюс отдельно за снимок, отдельно за перевязку и т.д. И цены, по всей видимости, будут расти.

Как поликлиники будут справляться с потоком пациентов, если те решат урезать расходы на здоровье, пока непонятно. Редакция направила соответствующий запрос в комитет по здравоохранению Петербурга.

А может все пойдет и по иному пути, врачи начнут уходить из частных клиник и будут устраиваться в государственные. И так решится проблема нехватки них медсостава?

На фоне всего этого петербуржцы обнаруживают у себя на Госуслугах несуществующие посещения поликлиник, об этом Мойка78 подробно рассказывала. Кстати, петербуржцу, который сообщил на «Горячую линию» Горздрава, что не проходил диспансеризацию, но обнаружил при этом протокол исследований при том с болезнями, которыми не болеет, ответили, что произошла техническая ошибка, а результаты «диспансеризации» будут удалены. Но он далеко не единственный петербуржец с диагнозами в результате технического сбоя, Мойка78 продолжит следить за ситуацией.

