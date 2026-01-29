В Петербург массово едут индусы. Чем отличается опасный индийский вирус Нипах от COVID-19

Россия переживает бум приезда рабочих из Индии. К декабрю 2025 года в страну уже переехали около 70-80 тыс. индусов. Об этом СМИ рассказал индийский посол в Москве Винай Кумар.
А в середине декабря 2025 года появилась информация, что первые 18 рабочих прибыли в Северную столицу еще в сентябре. Они устроились в АО «Коломяжское». Сначала специалистам устроили ночную экскурсию по городу, а далее они в течение месяца учили русский язык. Теперь дворники убирают улицы в Приморском районе.
Столь сильный приток индийских приезжих объясняется тем, что промышленным предприятиям нужно наращивать объемы производства, однако в регионах отсутствует достаточное количество сотрудников.
«Мы готовы принять неограниченное количество индийцев»,
– сказал первый вице-премьер Денис Мантуров, чьи слова передает ТАСС.
По словам Мантурова, только для обрабатывающих отраслей промышленности не хватает минимум 800 тыс. человек, а для торговли — ещё около 1,5 млн. Так же нужны люди и в другие сферы услуг. На фоне растущего потока трудовых мигрантов из Индии все чаще звучит и другой, куда более тревожный вопрос — о рисках завоза в Россию смертельно опасных инфекций, прежде всего вируса Нипах, который Всемирная организация здравоохранения относит к патогенам с самым высоким уровнем угрозы.
Что происходит с вирусом Нипах прямо сейчас
На сегодняшний день эффективной вакцины или специфического лечения от Нипаха не существует. Врачи могут оказывать лишь симптоматическую помощь, пытаясь стабилизировать состояние пациентов, однако при тяжелом течении болезни этого оказывается недостаточно.
ВОЗ подчеркивает, что вирус отличается высокой летальностью даже при относительно небольшом числе зараженных, а каждая новая вспышка требует жестких противоэпидемических мер, включая изоляцию контактных лиц и ограничение перемещений.
Чем именно опасен вирус Нипах
- от животных к человеку (в первую очередь от летучих мышей и свиней),
- через зараженную пищу,
- от человека к человеку при тесном контакте.
При этом заболевание не всегда проявляется сразу. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до трех недель, что значительно осложняет выявление инфицированных и повышает риск скрытого распространения вируса.
Сколько людей уже умерли
Каждая новая вспышка сопровождается экстренными мерами, закрытием медицинских учреждений, введением карантина и массовым тестированием контактных лиц. В Индии, в штате Западная Бенгалия, уже выявлены случаи заражения вирусом Нипах у медицинских работников. Они находятся в больнице и подключены к аппаратам ИВЛ. Пока не было новых случаев заражения. Но уже зафиксирована смерть.
Почему Нипах пугает сильнее COVID-19
На первый взгляд вирус Нипах часто сравнивают с коронавирусом, однако специалисты подчеркивают: это принципиально разные инфекции.
- Главное отличие — в симптомах
Если COVID-19 в большинстве случаев начинался с респираторных проявлений — кашля, насморка, потери обоняния, — то Нипах гораздо чаще поражает центральную нервную систему. Для вируса Нипах характерны:
- резкий подъем температуры,
- сильнейшая головная боль,
- рвота,
- спутанность сознания,
- судороги,
- быстрое развитие комы.
Респираторные симптомы при этом могут быть слабо выражены или отсутствовать вовсе, из-за чего болезнь на раннем этапе легко спутать с обычной вирусной инфекцией или переутомлением. Еще одно важное отличие — скорость ухудшения состояния. При Нипахе от первых симптомов до критического состояния иногда проходят считаные дни.
- Летальность несопоставимо выше
Если у COVID-19 смертность в большинстве стран составляла доли процента, то у Нипаха она может достигать каждого второго заболевшего. Именно поэтому ВОЗ относит его к вирусам, способным вызвать чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
Есть ли риск для России
Кроме того, на границе действует санитарно-карантинный контроль, а медицинские службы располагают тест-системами для выявления вируса.
Тем не менее специалисты отмечают: массовая трудовая миграция из стран, где Нипах периодически фиксируется, требует повышенного эпидемиологического внимания. Особенно в условиях, когда заражение возможно до появления симптомов, а первые признаки болезни могут выглядеть как обычная простуда или переутомление.
Почему вопрос снова стал актуальным
Рост числа индийских рабочих в России совпал по времени с очередными сообщениями о вспышках Нипаха в Индии. Именно это наложение факторов и породило обеспокоенность в обществе.
Так, вирус Нипах остается редкой, но крайне опасной инфекцией, которая отличается высокой смертностью и тяжелыми неврологическими осложнениями. Он не похож на COVID-19 ни по симптоматике, ни по последствиям, ни по скорости развития болезни.
Пока в России случаев заражения не выявлено, а риск оценивается как низкий. Однако на фоне активного притока мигрантов из Индии вопрос эпидемиологической безопасности неизбежно выходит на первый план — и требует не эмоций, а строгого контроля, раннего выявления и готовности системы здравоохранения к любым сценариям.