Жительниц Петербурга пригласили на бесплатный осмотр молочных желез ко дню борьбы с онкологией

Бесплатная диагностика кожи и молочных желез пройдет в Городском клиническом онкологическом диспансере в Петербурге ко всемирному дню борьбы с онкологией.

К врачам можно будет попасть 7 февраля.

Как сообщил Комздрав Петербурга, обследование кожи включает консультацию ведущих специалистов-онкодерматологов, осмотр родинок. После этого врач даст персональные рекомендации по наблюдению и возможному дальнейшему осмотру.

Женщинам также осмотрят молочные железы, при необходимости сделают УЗИ или маммографию.

Записаться можно на одно или два обследования.

Осмотры будут проходить с 10:00 до 15:00. Чтобы попасть на бесплатное обследование, необходима предварительная регистрация по телефону колл-центра 607-03-03.

Заявки принимают до 18:00 5 февраля.

Записаться можно только с 18 лет. С собой на консультацию нужно взять паспорт, полис, СНИЛС и имеющиеся обследования.

Консультации будут проводить по адресам: проспект Ветеранов, 56 (вход через ЦАОП, слева от центрального входа), 2-я Березовая аллея, 3/5, поликлиническое отделение.
