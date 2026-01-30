Жительниц Петербурга пригласили на бесплатный осмотр молочных желез ко дню борьбы с онкологией

Бесплатная диагностика кожи и молочных желез пройдет в Городском клиническом онкологическом диспансере в Петербурге ко всемирному дню борьбы с онкологией.
К врачам можно будет попасть 7 февраля.
Как сообщил Комздрав Петербурга, обследование кожи включает консультацию ведущих специалистов-онкодерматологов, осмотр родинок. После этого врач даст персональные рекомендации по наблюдению и возможному дальнейшему осмотру.
Женщинам также осмотрят молочные железы, при необходимости сделают УЗИ или маммографию.
Записаться можно на одно или два обследования.
Осмотры будут проходить с 10:00 до 15:00. Чтобы попасть на бесплатное обследование, необходима предварительная регистрация по телефону колл-центра 607-03-03.
Заявки принимают до 18:00 5 февраля.
Записаться можно только с 18 лет. С собой на консультацию нужно взять паспорт, полис, СНИЛС и имеющиеся обследования.
Консультации будут проводить по адресам: проспект Ветеранов, 56 (вход через ЦАОП, слева от центрального входа), 2-я Березовая аллея, 3/5, поликлиническое отделение.