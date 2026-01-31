Россиян будут бесплатно обследовать, чтобы определить риски раннего старения

Правительство России утвердило список медобследований, предназначенных для выявления у россиян признаков раннего старения.
Для оценки рисков раннего старения в центрах медицины здорового долголетия, пациенты будут сдавать клинический анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов, общий анализ мочи и биохимическое исследование крови.
Обследования смогут пройти бесплатно россияне, чей биологический возраст превышает календарный не менее чем на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Медики будут исследовать кровь пациентов на показатели инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (HbA1c), а также уровня тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.
Ранее в программу ОМС добавили 15 новых видов высокотехнологичной помощи — теперь россияне могут получать их бесплатно по полису.