Диагноз оспы обезьян подтвердился у пациента больницы в Домодедово

В Домодедовской больнице в Подмосковье подтвердили случай заболевания оспой обезьян у одного из пациентов.
По данным пресс-службы больницы на 1 февраля, его состояние удовлетворительное, и он получает необходимое лечение. Ранее сообщалось, что пациент с симптомами был госпитализирован для проведения исследований.
Вспышка оспы обезьян произошла в 2024 году. Диагнозы зафиксировали в Зимбабве, Конго и Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также объявляла ситуацию чрезвычайной в области здравоохранения из-за этой эпидемии.
Тем временем академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России не стоит ожидать новых вспышек оспы обезьян после обнаружения одного случая в Подмосковье. Он отметил, в СССР болезнь держали под контролем, и сейчас у страны есть все необходимые средства для диагностики.