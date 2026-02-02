Оспа обезьян в Подмосковье: что известно, как можно заразиться и грозит ли эпидемия

В начале февраля в Московской области зафиксирован случай заболевания оспой обезьян — крайне редким вирусным заболеванием, которое прежде не считалось широко распространённым за пределами Африки.

Пациент был госпитализирован в Домодедовскую больницу Московской области, где диагноз подтвердили лабораторно. Его состояние оценивается как удовлетворительное, и он получает симптоматическое лечение.

Что произошло в Подмосковье

По данным учреждения, к госпитализации пациента привели первые проявления в виде небольших высыпаний на лице и повышения температуры тела до 39-40 °C. Эти симптомы вначале принимались за проявления обычной инфекции, но после ухудшения состояния мужчину доставили в больницу, где сделали необходимые анализы и подтвердили диагноз оспы обезьян.

Первоначально в том же регионе были госпитализированы двое человек с подозрением на эту инфекцию, однако подтверждённым оказался только один случай. Оба пациента находились в Домодедовске, и по одному из них диагноз окончательно подтвердили.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, направленное на выявление всех лиц, которые могли контактировать с заболевшим, а также установление возможного источника заражения. Проводится дезинфекция помещений, где жил пациент.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — это вирусное зоонозное заболевание, возбудителем которого является вирус, близкий к вирусам натуральной оспы. Впервые оно было зарегистрировано в тропических регионах Центральной и Западной Африки и традиционно считалось эндемичным для этих территорий.

Инфекция передаётся от животных людям при контакте с инфицированными дикими животными или грызунами, а также возможна передача от человека к человеку при длительном тесном контакте через выделения из дыхательных путей, биологические жидкости или повреждённую кожу.

Симптомы включают:

  • повышение температуры,
  • головную боль,
  • боли в мышцах,
  • увеличение лимфатических узлов,
  • характерную кожную сыпь, которая может превращаться в пузырчатые элементы и изъязвления.

Заболевание может продолжаться от двух до четырёх недель и в редких случаях вызывать осложнения. Вирус обычно обладает ограниченными возможностями распространения в популяции людей, поскольку для передачи требуется довольно тесный контакт.

Что известно о случаях оспы обезьян в России

Это не первый случай, когда оспа обезьян регистрируется в России. Ещё в 2022 году первый подтверждённый случай заболевания был зарегистрирован у человека, вернувшегося из Европы. Тогда заболевший имел умеренную форму болезни, и своевременное выявление позволило предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

В целом, по данным санитарных служб на прошлых этапах наблюдения, в России было зарегистрировано всего несколько случаев заболевания оспой обезьян. По одной из оценок, трое человек получили подтверждённые диагнозы за более длинный период наблюдений.

Помимо этого, вспышка оспы обезьян произошла в мире и в 2024 году. Случаи заражения начали выявлять за пределами Африки. Заболевших нашли в Зимбабве, Конго, Китае и других странах. Летом ВОЗ признала эпидемию оспы обезьян ЧС в сфере здравоохранения.

В декабре 2024 года стало известно, что российский препарат от оспы обезьян НИОХ-14 прошел клинические испытания.

Россия также участвовала в международной диагностической помощи партнёрам по борьбе с этим вирусом, включая передачу тестовых систем в ряд стран бывшего СССР.

Что говорит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор оперативно реагирует на сообщения о случаях оспы обезьян. В отношении выявленного пациента в Подмосковье ведомство проводит эпидемиологическое расследование, цель которого — установить круг возможных контактов и проследить пути передачи инфекции.

На предыдущих этапах распространения оспы обезьян в мире Роспотребнадзор подчёркивал, что в России принимаются все необходимые меры по предупреждению завоза и распространения этой инфекции, и что необходимости вводить дополнительные комплексные противоэпидемические меры, по данным ведомства, не было.

Организация отмечала наличие диагностических тест-систем, которые позволяют выявлять инфекцию оперативно, а также возможность отслеживать контактных лиц заболевших.

Насколько опасна оспа обезьян

Важно понимать, что оспа обезьян не вызывает такой же масштабной эпидемии, как, например, коронавирус. В отличие от SARS-CoV-2, вирус оспы обезьян не так легко передаётся в популяции людей — для заражения требуется длительный близкий контакт.

Международные наблюдения показали, что заболевшие обычно имеют очаговую сыпь, и после болезни человек в большинстве случаев выздоравливает. Тяжёлые и угрожающие жизни случаи наблюдаются редко и чаще связаны с сопутствующими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

В Африке, где вирус распространён в естественных очагах, зарегистрированы гораздо более крупные вспышки, но даже там масштаб эпидемий существенно ограничен по сравнению с теми, которые наблюдаются при вирусах с воздушно-капельной передачей.

Нужно ли ожидать эпидемии

На текущий момент российские санитарные службы оценивают ситуацию как контролируемую. Даже с подтверждённым случаем в Подмосковье нет свидетельств о широком распространении инфекции в сообществе, а меры по отслеживанию контактных лиц и изоляции заболевших уже применяются.

Специалисты подчёркивают, что значительная часть риска связана с импортом вируса из других регионов, где инфекция циркулирует. Российские службы усиленно контролируют границы, проводят диагностику прибывающих, и обладают необходимыми средствами для обнаружения вируса.

Поэтому на данный момент нет оснований для массовой паники или ожидания неконтролируемой эпидемии в России. Ситуация находится под наблюдением профильных служб, и принимаются меры для предотвращения распространения.

По словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, «ничего страшного в этом нет», ведь еще в годы СССР заболевание взяли на контроль, и сегодня в России есть необходимая диагностика. Если диагноз у пациента подтвердится, его изолируют и вылечат, отметил специалист.

«По линии Минздрава пройдет информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать. Никуда их там изолировать не будут, но предупредят — если у вас какая-то температура, немедленно обращайтесь»,

— пояснил Онищенко.

Он добавил, что в самолете вирус мог передаться разве что через использование туалета. А вот через пищу это маловероятно.

Индийский вирус Нипах

Недавно мировые СМИ активно обсуждали вспышки другого опасного вируса — Нипах, который зафиксирован в некоторых регионах Индии. Это отдельный вирус с высоким уровнем летальности, для которого не разработана вакцина или специфическое лечение. В отличие от Нипаха, который вызывает серьёзную воспалительную реакцию и может приводить к тяжёлым последствиям, оспа обезьян не обладает такой высокой летальностью и редко вызывает масштабные вспышки.

Вспышки Нипаха ограничиваются определёнными регионами и требуют особых мер безопасности, тогда как оспа обезьян — более редкое заболевание, передача которого осуществляется преимущественно при длительном контакте и легко предсказуема.

Ранее Мойка78 сообщала, чем Нипах отличается от коронавируса. К примеру, инфицирование обычно происходит при употреблении фруктов, загрязнённых выделениями больных животных. Передача вируса возможна только при прямом контакте с их биологическими жидкостями.

Что делать людям

Для граждан, особенно живущих или находящихся в Подмосковье и соседних регионах, важно:

  • соблюдать общие правила гигиены и ухода за собой при контакте с больными;
  • обращаться к врачу при появлении характерной сыпи и высокой температуры;
  • следовать рекомендациям здравоохранительных служб в отношении карантина и изоляции.

Профилактика и своевременное диагностирование — ключевые меры в предотвращении распространения инфекций такого рода.

