Оспа обезьян в Подмосковье: что известно, как можно заразиться и грозит ли эпидемия

В начале февраля в Московской области зафиксирован случай заболевания оспой обезьян — крайне редким вирусным заболеванием, которое прежде не считалось широко распространённым за пределами Африки.
Пациент был госпитализирован в Домодедовскую больницу Московской области, где диагноз подтвердили лабораторно. Его состояние оценивается как удовлетворительное, и он получает симптоматическое лечение.
Что произошло в Подмосковье
Первоначально в том же регионе были госпитализированы двое человек с подозрением на эту инфекцию, однако подтверждённым оказался только один случай. Оба пациента находились в Домодедовске, и по одному из них диагноз окончательно подтвердили.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, направленное на выявление всех лиц, которые могли контактировать с заболевшим, а также установление возможного источника заражения. Проводится дезинфекция помещений, где жил пациент.
Что такое оспа обезьян
Оспа обезьян — это вирусное зоонозное заболевание, возбудителем которого является вирус, близкий к вирусам натуральной оспы. Впервые оно было зарегистрировано в тропических регионах Центральной и Западной Африки и традиционно считалось эндемичным для этих территорий.
Инфекция передаётся от животных людям при контакте с инфицированными дикими животными или грызунами, а также возможна передача от человека к человеку при длительном тесном контакте через выделения из дыхательных путей, биологические жидкости или повреждённую кожу.
Симптомы включают:
- повышение температуры,
- головную боль,
- боли в мышцах,
- увеличение лимфатических узлов,
- характерную кожную сыпь, которая может превращаться в пузырчатые элементы и изъязвления.
Заболевание может продолжаться от двух до четырёх недель и в редких случаях вызывать осложнения. Вирус обычно обладает ограниченными возможностями распространения в популяции людей, поскольку для передачи требуется довольно тесный контакт.
Что известно о случаях оспы обезьян в России
В целом, по данным санитарных служб на прошлых этапах наблюдения, в России было зарегистрировано всего несколько случаев заболевания оспой обезьян. По одной из оценок, трое человек получили подтверждённые диагнозы за более длинный период наблюдений.
Помимо этого, вспышка оспы обезьян произошла в мире и в 2024 году. Случаи заражения начали выявлять за пределами Африки. Заболевших нашли в Зимбабве, Конго, Китае и других странах. Летом ВОЗ признала эпидемию оспы обезьян ЧС в сфере здравоохранения.
В декабре 2024 года стало известно, что российский препарат от оспы обезьян НИОХ-14 прошел клинические испытания.
Россия также участвовала в международной диагностической помощи партнёрам по борьбе с этим вирусом, включая передачу тестовых систем в ряд стран бывшего СССР.
Что говорит Роспотребнадзор
Роспотребнадзор оперативно реагирует на сообщения о случаях оспы обезьян. В отношении выявленного пациента в Подмосковье ведомство проводит эпидемиологическое расследование, цель которого — установить круг возможных контактов и проследить пути передачи инфекции.
Организация отмечала наличие диагностических тест-систем, которые позволяют выявлять инфекцию оперативно, а также возможность отслеживать контактных лиц заболевших.
Насколько опасна оспа обезьян
Важно понимать, что оспа обезьян не вызывает такой же масштабной эпидемии, как, например, коронавирус. В отличие от SARS-CoV-2, вирус оспы обезьян не так легко передаётся в популяции людей — для заражения требуется длительный близкий контакт.
В Африке, где вирус распространён в естественных очагах, зарегистрированы гораздо более крупные вспышки, но даже там масштаб эпидемий существенно ограничен по сравнению с теми, которые наблюдаются при вирусах с воздушно-капельной передачей.
Нужно ли ожидать эпидемии
На текущий момент российские санитарные службы оценивают ситуацию как контролируемую. Даже с подтверждённым случаем в Подмосковье нет свидетельств о широком распространении инфекции в сообществе, а меры по отслеживанию контактных лиц и изоляции заболевших уже применяются.
Поэтому на данный момент нет оснований для массовой паники или ожидания неконтролируемой эпидемии в России. Ситуация находится под наблюдением профильных служб, и принимаются меры для предотвращения распространения.
По словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, «ничего страшного в этом нет», ведь еще в годы СССР заболевание взяли на контроль, и сегодня в России есть необходимая диагностика. Если диагноз у пациента подтвердится, его изолируют и вылечат, отметил специалист.
«По линии Минздрава пройдет информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать. Никуда их там изолировать не будут, но предупредят — если у вас какая-то температура, немедленно обращайтесь»,
— пояснил Онищенко.
Он добавил, что в самолете вирус мог передаться разве что через использование туалета. А вот через пищу это маловероятно.
Индийский вирус Нипах
Вспышки Нипаха ограничиваются определёнными регионами и требуют особых мер безопасности, тогда как оспа обезьян — более редкое заболевание, передача которого осуществляется преимущественно при длительном контакте и легко предсказуема.
Ранее Мойка78 сообщала, чем Нипах отличается от коронавируса. К примеру, инфицирование обычно происходит при употреблении фруктов, загрязнённых выделениями больных животных. Передача вируса возможна только при прямом контакте с их биологическими жидкостями.
Что делать людям
Для граждан, особенно живущих или находящихся в Подмосковье и соседних регионах, важно:
- соблюдать общие правила гигиены и ухода за собой при контакте с больными;
- обращаться к врачу при появлении характерной сыпи и высокой температуры;
- следовать рекомендациям здравоохранительных служб в отношении карантина и изоляции.
Профилактика и своевременное диагностирование — ключевые меры в предотвращении распространения инфекций такого рода.