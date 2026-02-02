Где в Петербурге пройти бесплатное обследование на рак почек, кожи и молочных желез

Адреса, где петербуржцы смогут бесплатно проверить здоровье на предмет наличия онкологии. Речь идет о раке почек, кожи, молочных желез, предстательной железы и мочевого пузыря.

Как сообщили в Смольном, неделя профилактики онкологических заболеваний стартовала 2 февраля. Акция «Я просто хочу знать» приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

В ближайшие дни петербуржцы смогут пройти бесплатное обследование и получить консультации специалистов в ведущих больницах Петербурга бесплатно и без направления районной поликлиники.

Центр амбулаторной онкологической помощи Мариинской больницы на Литейном проспекте

Сюда можно прийти 4 февраля с 9:00 до 14:00. Жители города смогут получить консультацию онколога или маммолога. Нужна предварительная запись, заявку подать нужно на адрес callcenter@mariin.ru. При себе нужно иметь: полис, паспорт, СНИЛС, данные предыдущих обследований.

Онкоцентр имени Н.П.Напалкова в поселке Песочный

Акцию здесь проведут 4 и 5 февраля с 9:00 до 16:00. Записаться на приём можно через личные сообщения сообществу Онкоцентра в соцсетях. Нужно указать ФИО, дату рождения, контактный телефон и что интересует.

Клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице

Здесь все медуслуги можно получить с 4 по 13 февраля. Речь идет о консультации онкологов и онкоурологов при заболеваниях или подозрениях на рак почек, предстательной железы, мочевого пузыря. Запись на приём идет по телефону 576-11-08.

Городской клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов

Акция «Я просто хочу знать» будет проходить здесь только 7 февраля с 10:00 до 15:00. Можно будет пройти бесплатные осмотры кожи и молочных желез. Записаться можно по телефону 607-03-03.

В каждом случае нужна предварительная регистрация. Нужно указать ФИО, дату рождения и контактный телефон.

