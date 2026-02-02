Где в Петербурге пройти бесплатное обследование на рак почек, кожи и молочных желез

Адреса, где петербуржцы смогут бесплатно проверить здоровье на предмет наличия онкологии. Речь идет о раке почек, кожи, молочных желез, предстательной железы и мочевого пузыря.
В ближайшие дни петербуржцы смогут пройти бесплатное обследование и получить консультации специалистов в ведущих больницах Петербурга бесплатно и без направления районной поликлиники.
Центр амбулаторной онкологической помощи Мариинской больницы на Литейном проспекте
Онкоцентр имени Н.П.Напалкова в поселке Песочный
Акцию здесь проведут 4 и 5 февраля с 9:00 до 16:00. Записаться на приём можно через личные сообщения сообществу Онкоцентра в соцсетях. Нужно указать ФИО, дату рождения, контактный телефон и что интересует.
Клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице
Городской клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов
Акция «Я просто хочу знать» будет проходить здесь только 7 февраля с 10:00 до 15:00. Можно будет пройти бесплатные осмотры кожи и молочных желез. Записаться можно по телефону 607-03-03.
