В Домодедовскую больницу доставили еще одного пациента с оспой обезьян

В подмосковной Домодедовской больнице сообщили о поступлении второго пациента с диагнозом оспы обезьян.
«К нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним (первым заболевшим — прим. ред.) в контакте, который также будет у нас получать лечение»,
— рассказал главврач больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом Россия 24.
О первом пациенте стало известно 1 февраля. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Пока неизвестно, где он мог заразиться.
Оспа обезьян — это вирусное заболевание, передающееся от животных или от человека к человеку. Основные симптомы включают лихорадку, сыпь с последующим образованием пузырьков и увеличение лимфоузлов. Мойка78 в одном материале рассказывала подробнее о симптомах этой оспы.
Еще летом 2025 года вспышка оспы произошла в Африке. В августе ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за болезни. В июле 2022 года в России впервые зафиксировали случай оспы обезьян. Заболевший вернулся из Португалии. Также болезнь обнаружили у туристов, приехавших в Петербург из Китая.