Уролог Асадов назвал неочевидный способ заражения сифилисом

Врач-уролог Аслан Асадов рассказал о неожиданном способе заражения сифилисом.
В беседе с NEWS.ru врач-уролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Аслан Асадов отметил, что риск инфицирования сифилисом не только при половых контактах, но и при поцелуях.
Таким образом болезнь передастся в случае, если у человека есть инфекции в полости. В этом случае возбудителем становится бледная трепонема, живущая в язвах.
Самое вероятное время заболевания при поцелуе происходит в тот момент, когда у человека на слизистых губ, языка или щек появляется твердый шанкр, по виду напоминающий ранку. Иногда человек даже сам не подозревает, что болен.
По словам эксперта, сифилис практически не передается через посуду и повседневное общение.
Количество заболевших сифилисом в России резко увеличилось. Число зарегистрированных случаев увеличилось с 15,3 тысяч в 2020 году до 25,1 тысячи в 2024 году. Прирост равен 63%.
Есть и положительная динамика по ЗППП. С 2015-го по 2024-й годы количество случаев трихомониаза уменьшилось на 69%, гонореи — на 64%, хламидиоза — на 58%.
Уменьшилось и количество новых заражений ВИЧ, оно сократилось с 100,2 тысяч до 48,4 тысяч. Любой желающий может сделать бесплатный тест на ВИЧ в Петербурге. Мойка78 уже рассказывала, где это можно сделать кроме больниц.