Внедрять московскую ЕМИАС начнут с трех поликлиник Петербурга

От /

Стали появляться подробности о том, как в петербургские поликлиники будут внедрять московскую информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

Фото: abn.agency
Губернатор Петербурга в эфире телеканала 78 заявил, что интеграция начнется с трёх пилотных проектов — адреса пока не называются. Отдельно отмечено, что по новой системе уже работают почти половина стационаров города (36). Остальные больницы (40) продолжают процесс внедрения ЕМИАС.

Соответствующее соглашение 3 февраля подписали мэр Москвы Сергей Собянин и петербургский градоначальник. Теперь к ЕМИАС должны присоединиться 160 поликлиник Петербурга.

Когда система полноценно охватит и Северную столицу, в ней будут содержаться данные почти 20 млн человек, включая москвичей. Огромная статистическая выборка в режиме онлайн позволит оперативно отслеживать и исследовать изменения в состоянии здоровья граждан.

Внедрение ЕМИАС — подспорье для врачей. Медики, которым пациенты нередко не договаривают о своих недугах (то ли из-за стеснения, то ли из-за забывчивости), смогут увидеть всестороннюю картину, где будут указаны предыдущие болезни, их характер и лечение, анализы и многое другое.

Это особенно удобно в случае с экстренной госпитализацией, когда пациент не в состоянии рассказать о проблемах со здоровьем, имеющихся аллергиях и прочих нюансах.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее говорила, что в ЕМИАС в том числе внедрили ИИ-ассистента. Его главная задача — помочь врачу аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого пациента, ту информацию, которая нужна в определенный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи.

В Москве к ЕМИАС уже начали присоединяться федеральные и частные клиники. Это позволит оперативно получать информацию о взрывном росте того или иного заболевания. Например, сифилиса, заболеваемость которым за последние годы подскочила более чем на 60%. Не лишним будет, если к системе подключатся и лаборатории, куда россияне идут для сдачи нередко интимных анализов, чтобы в кратчайшие сроки узнать результаты и при том не оказаться в каким-либо реестре или на учете, если что-то все же обнаружат.
Прокрутить вверх