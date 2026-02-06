Внедрять московскую ЕМИАС начнут с трех поликлиник Петербурга

Стали появляться подробности о том, как в петербургские поликлиники будут внедрять московскую информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).
Соответствующее соглашение 3 февраля подписали мэр Москвы Сергей Собянин и петербургский градоначальник. Теперь к ЕМИАС должны присоединиться 160 поликлиник Петербурга.
Когда система полноценно охватит и Северную столицу, в ней будут содержаться данные почти 20 млн человек, включая москвичей. Огромная статистическая выборка в режиме онлайн позволит оперативно отслеживать и исследовать изменения в состоянии здоровья граждан.
Это особенно удобно в случае с экстренной госпитализацией, когда пациент не в состоянии рассказать о проблемах со здоровьем, имеющихся аллергиях и прочих нюансах.
Кроме того, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее говорила, что в ЕМИАС в том числе внедрили ИИ-ассистента. Его главная задача — помочь врачу аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого пациента, ту информацию, которая нужна в определенный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи.