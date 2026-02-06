Чат-бот «Просвет» помог более 73 тысячам онкопациентов за полгода работы

Более 73 тысяч человек обратились за помощью к чат-боту «Просвет», который оказывает информационную поддержку онкологическим пациентам и их родственникам. Сервис был запущен в сентябре 2025 года в рамках программы «Онконавигатор», реализуемой при участии проекта Совкомбанка «Технологии Добра» и компании TWIN.
В России, по данным на 2026 год, зарегистрировано свыше 4,2 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями, а ежегодно диагноз впервые устанавливается более чем 600 тысячам человек. Программа «Онконавигатор» призвана помочь им, предоставляя проверенную врачами информацию. На её сайте размещено 40 дорожных карт по лечению разных видов рака, которыми уже воспользовались более 15 миллионов человек.
Как отметил член СПЧ и сооснователь Everland Игорь Новиков, ключевые цели программы — дать пациентам проверенные медицинские сведения для снижения стресса и принятия решений, а также объяснить важность профилактики, которая может снизить риски на 30-50%.
Чат-бот «Просвет», созданный для оперативного поиска информации на сайте, за полгода доказал свою востребованность. Первоначально он работал в Telegram и «ВКонтакте», а с февраля 2026 года стал доступен и в национальном мессенджере MAX, аудитория которого приближается к 29 миллионам пользователей. «Это логичный шаг к масштабированию помощи», — пояснила директор по развитию TWIN Виктория Бокова.
Большинство запросов (73%) связаны с поиском данных в дорожных картах. Также пользователи часто обращаются за помощью в поиске врача, записи на консультацию через сервис «1001onco.ru», вопросами по онкопрофилактике или за бесплатной психологической помощью, получая перенаправление в сервис «Ясное утро».
«Более 73 тысяч обращений менее чем за полгода — это подтверждение реальной востребованности», — подвел итог Вячеслав Литовченко, генеральный директор Совкомбанк Технологии. Сервис продолжает развиваться, чтобы оставаться доступным для пользователей на самых популярных платформах.