Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева представили в РФ

В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева.
Лекарство разрабатывали около 19 лет. Оно уникально – аналогов в мире не существует. Как заявил РИА Новости директор НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой Александр Лила, препарат носит название «Сенипрутуг» и уже в течение нескольких лет проходит клинические исследования.
Сейчас к завершению подходит вторая фаза исследований вторую фазу, более чем 600 пациентов уже получают это лекарство. Первую партию препарата от болезни Бехтерева выпустили в гражданский оборот еще летом 2024 года.
Один из создателей лекарства – ректор Пироговского университета, академик Сергей Лукьянов, который также страдает болезнью Бехтерева.
У заболевших воспаляются межпозвоночные суставы. Антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной. Как итог – у пациентов возникает хроническая боль и ограничение подвижности.